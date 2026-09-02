Heb jij een (oudere) smart-tv van dit merk? Verwacht een héél grote update!

Maurice Snijders
Maurice Snijders
2 september 2026, 16:41
2 min leestijd
Heb jij een (oudere) smart-tv van dit merk? Verwacht een héél grote update!

Er komt een grote update aan als je een paar jaar oude smart-tv van dit merk in huis hebt – dit is wat je ervan kunt verwachten.

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Grote update voor een oudere smart-tv van dit merk

Het merk dat deze grote update voor jouw oudere smart-tv gaat uitbrengen, is LG. De fabrikant brengt namelijk webOS 26 naar smart-tv’s die al eerder zijn verschenen. Daarmee krijg je een vernieuwde software-ervaring zonder dat je direct een nieuwe smart-tv hoeft te kopen.

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De update is interessant omdat webOS het hart vormt van veel LG-smart-tv’s. Via dit besturingssysteem krijg je toegang tot apps, streamingdiensten zoals Apple TV en verschillende instellingen van je smart-tv.

smart-tv merk
LG G5.

Deze smart-tv krijgt de update als eerste

Niet iedere LG-tv krijgt de update tegelijkertijd. De LG G5 uit 2025 is als eerste aan de beurt. Daarna wordt webOS 26 geleidelijk naar andere geschikte modellen uitgerold.

Heb je een oudere smart-tv van het merk LG? Dan is het dus verstandig om regelmatig te controleren of er een software-update klaarstaat. De beschikbaarheid kan namelijk per model en regio verschillen.

smart-tv merk
LG WebOS.

Waarom de update belangrijk is

Een nieuwe versie van het besturingssysteem betekent meer dan alleen een paar kleine veranderingen in het menu. LG kan hiermee namelijk de gebruikerservaring verbeteren en nieuwe mogelijkheden toevoegen aan jouw smart-tv. Dat is vooral goed nieuws als je voor de rest nog tevreden bent met je huidige smart-tv. Een toestel dat qua beeldkwaliteit nog prima voldoet, hoef je dankzij de nieuwe software niet meteen te vervangen.

Zo check je jouw smart-tv

Wil je weten of jouw smart-tv van het merk LG al een update heeft ontvangen? Ga dan naar de instellingen van je LG-tv en zoek naar het onderdeel voor software- of systeemupdates. Je kunt daar controleren of er een nieuwe versie beschikbaar is. Niet elke oudere LG-tv krijgt automatisch webOS 26, maar het is de moeite waard om het te checken.

Heb je geen smart-tv van LG? Of heeft jouw slimme televisie geen ondersteuning meer voor nieuwe softwareversies? In dat geval biedt een Apple TV de simpelste oplossing, want het apparaatje maakt je televisie in één keer weer up-to-date. Met de Apple TV kijk je naar je favoriete series en films in de hoogste kwaliteit. Bekijk hier de laagste prijzen van de Apple TV:

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Bronnen afbeeldingen: LG, LG
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