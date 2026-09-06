Om deze reden moet je Apple Kaarten niet gebruiken (en Google Maps wél)

Gebruik je regelmatig Apple Kaarten? Dat kun je beter niet altijd doen! Om deze reden moet je Google Maps gebruiken in plaats van Apple Kaarten.

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Apple Kaarten of Google Maps

Met alle navigatiediensten op je smartphone is het tegenwoordig geen probleem meer om je bestemming te bereiken. Applicaties als Apple Kaarten en Google Maps wijzen je eenvoudig de weg, maar dat gaat lang niet altijd zonder problemen. Het is daarom van tevoren goed om te bedenken welke navigatiedienst je gebruikt om naar de plek van bestemming te komen. Je vervoersmiddel is erg belangrijk bij het maken van die keuze.

Zowel Apple Kaarten als Google Maps toont meerdere manieren om je locatie te bereiken. Je kunt kiezen voor de auto, fiets of het openbaar vervoer. Ga je simpelweg lopen? Ook dan kun je beide navigatiediensten gebruiken, maar ze zijn niet even betrouwbaar. Apple Kaarten kun je beter niet gebruiken als je gaat wandelen, want de navigatiedienst heeft een aantal beperkingen. Het is daardoor verstandiger om Google Maps te gebruiken voor je wandelingen.

Apple Kaarten (links) in vergelijking met Google Maps (rechts).

Wandelen met je iPhone

Ga je een lange wandeling maken en bekijk je de route in Apple Kaarten? Je moet dan met een aantal zaken rekening houden. Het belangrijkste is dat Apple Kaarten de reistijd doorgaans niet goed inschat. Bij het selecteren van een bestemming toont Apple Kaarten op welke tijd je aankomt, maar die tijd is vaak veel te laat. Zeker bij lange wandelingen is dat verschil al snel vrij groot, het komt regelmatig voor dat Apple Kaarten er meer dan een uur naast zit bij de aankomsttijd.

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Je kunt Apple Kaarten dus beter niet gebruiken om een inschatting van je aankomsttijd te maken. Dat kan voor problemen zorgen als je de wandeling binnen een bepaalde tijd wilt voltooien of op een specifiek moment moet arriveren. Bij Google Maps wordt de aankomsttijd nauwkeuriger bepaald, waardoor tussen de verwachte en uiteindelijke reistijd veel minder verschil zit. Je kunt die navigatiedienst dus beter gebruiken als je een lange wandeling maakt.

Meer over Apple Kaarten

Bij reizen met de auto, fiets of het openbaar vervoer zijn de verschillen tussen de aankomsttijden bij Apple Kaarten en Google Maps veel kleiner. In dat geval is het afhankelijk van je eigen voorkeur voor welke navigatiedienst je kiest. Apple Kaarten heeft een duidelijker ontwerp en werkt beter samen met je Apple-apparaten, terwijl Google Maps beschikt over meer data en zo meer informatie over het verkeer geeft.

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Bij het maken van lange wandelingen zijn de verschillen wél groot, daarvoor leent Google Maps zich meer dan Apple Kaarten. De navigatiediensten tonen overigens ongeveer dezelfde routes, alleen de aankomsttijd komt niet overeen. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!