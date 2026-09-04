Zo voeg je Antarctica en andere speciale locaties toe aan de Weer-app op je iPhone

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
4 september 2026, 12:01
2 min leestijd
Zo voeg je Antarctica en andere speciale locaties toe aan de Weer-app op je iPhone

Niet iedere plek is zomaar te vinden in de Weer-app. Voor sommige locaties moet je nét even wat anders zoeken.

Lees verder na de advertentie.

Zo voeg je Antarctica en andere speciale plekken toe aan de Weer-app op je iPhone

In de Weer-app op je iPhone kun je makkelijk een stad toevoegen. Je typt bijvoorbeeld Amsterdam, Londen of New York in en tikt op het juiste resultaat. Maar bij sommige bijzondere locaties werkt dat niet zo simpel. Wil je bijvoorbeeld eens zien hoe kou het is op Antarctica, dan kun je deze locatie niet op de normale manier toevoegen.

antarctica weer app

Maar via een kleine omweg is het toch mogelijk om hier ook de temperatuur te checken en toe te voegen aan de Weer-app.

Zo krijg je het weer van Antarctica te zien

Om de temperatuur en weersverwachting van Antarctica te bekijken in de Weer-app op je iPhone, volg je de onderstaande stappen.

  1. Open de Weer-app op je iPhone;

  2. Tik linksonder op het icoontje met de wereldkaart;

  3. Sleep de wereldkaart naar onderen, richting ‘Antarctica’;

  4. Houd je vinger erop ingedrukt tot ‘Antarctica (algemeen)’ verschijnt;

  5. Kies in het menu voor ‘Voeg Antarctica (algemeen) toe’.

Op deze manier kun je ook andere locaties toevoegen die je normaal niet kunt vinden als je in de Weer-app op je iPhone ernaar zoekt. Je moet dan wel (ongeveer) weten waar de plek op de kaart te vinden is voordat je hem op bovenstaande manier kunt toevoegen aan de Weer-app.

Waarom is dit leuk?

Het weer op Antarctica is heel anders dan in Nederland of België. Terwijl het bij jou warm en zonnig is, kan het daar tientallen graden vriezen. Ook zijn de seizoenen precies andersom. Als het bij ons zomer is dan is het op Antarctica winter.

Het is daarom stiekem best leuk om iedere ochtend even te spieken hoe het weer daar is. De gekleurde balkjes in de Weer-app kleuren daar dan ook donkerpaars, een kleur die je normaal vrijwel niet ziet in de app.

weer app weertype

Je ziet soms ook bijzondere weersomstandigheden, zoals harde wind, dagen zonder zon of juist een periode waarin het bijna niet donker wordt. Zo wordt de Weer-app niet alleen handig, maar geeft je iPhone ook een klein kijkje in een totaal ander deel van de wereld.

Meer Apple-tips

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer

Bekijk ook

Apple TV 4K gekocht? Voorkom problemen en check je kabel!

Apple TV 4K gekocht? Voorkom problemen en check je kabel!

Vandaag 8:28

Heb jij een (oudere) smart-tv van dit merk? Verwacht een héél grote update!

Heb jij een (oudere) smart-tv van dit merk? Verwacht een héél grote update!

2 september 2026

Waarom je jouw abonnement op Netflix (binnenkort) beter kunt opzeggen

Waarom je jouw abonnement op Netflix (binnenkort) beter kunt opzeggen

2 september 2026

Deze fout kun je beter níét maken bij het bedenken van je wachtwoord

Deze fout kun je beter níét maken bij het bedenken van je wachtwoord

1 september 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren