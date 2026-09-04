Zo voeg je Antarctica en andere speciale locaties toe aan de Weer-app op je iPhone

Niet iedere plek is zomaar te vinden in de Weer-app. Voor sommige locaties moet je nét even wat anders zoeken.

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Zo voeg je Antarctica en andere speciale plekken toe aan de Weer-app op je iPhone

In de Weer-app op je iPhone kun je makkelijk een stad toevoegen. Je typt bijvoorbeeld Amsterdam, Londen of New York in en tikt op het juiste resultaat. Maar bij sommige bijzondere locaties werkt dat niet zo simpel. Wil je bijvoorbeeld eens zien hoe kou het is op Antarctica, dan kun je deze locatie niet op de normale manier toevoegen.

Maar via een kleine omweg is het toch mogelijk om hier ook de temperatuur te checken en toe te voegen aan de Weer-app.

Zo krijg je het weer van Antarctica te zien

Om de temperatuur en weersverwachting van Antarctica te bekijken in de Weer-app op je iPhone, volg je de onderstaande stappen.

Open de Weer-app op je iPhone; Tik linksonder op het icoontje met de wereldkaart; Sleep de wereldkaart naar onderen, richting ‘Antarctica’; Houd je vinger erop ingedrukt tot ‘Antarctica (algemeen)’ verschijnt; Kies in het menu voor ‘Voeg Antarctica (algemeen) toe’.

Op deze manier kun je ook andere locaties toevoegen die je normaal niet kunt vinden als je in de Weer-app op je iPhone ernaar zoekt. Je moet dan wel (ongeveer) weten waar de plek op de kaart te vinden is voordat je hem op bovenstaande manier kunt toevoegen aan de Weer-app.

Waarom is dit leuk?

Het weer op Antarctica is heel anders dan in Nederland of België. Terwijl het bij jou warm en zonnig is, kan het daar tientallen graden vriezen. Ook zijn de seizoenen precies andersom. Als het bij ons zomer is dan is het op Antarctica winter.

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Het is daarom stiekem best leuk om iedere ochtend even te spieken hoe het weer daar is. De gekleurde balkjes in de Weer-app kleuren daar dan ook donkerpaars, een kleur die je normaal vrijwel niet ziet in de app.

Je ziet soms ook bijzondere weersomstandigheden, zoals harde wind, dagen zonder zon of juist een periode waarin het bijna niet donker wordt. Zo wordt de Weer-app niet alleen handig, maar geeft je iPhone ook een klein kijkje in een totaal ander deel van de wereld.

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