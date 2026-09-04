Apple TV 4K gekocht? Voorkom problemen en check je kabel!

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
4 september 2026, 10:11
2 min leestijd
Apple TV 4K gekocht? Voorkom problemen en check je kabel!

Heb je een Apple TV 4K gekocht? Dan is de juiste HDMI-kabel belangrijker dan je misschien denkt. Hier moet je op letten!

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Apple TV 4K gekocht? Voorkom problemen en check of je de juiste kabel hebt

Heb je net een Apple TV 4K gekocht? Vergeet dan één belangrijk accessoire niet: een goede HDMI-kabel. Met de verkeerde kabel haal je namelijk niet alles uit je nieuwe Apple TV en loop je tegen mogelijke problemen aan.

Bekijk de HDMI 2.1-kabels bij bol

Een HDMI-kabel zit niet standaard bij een Apple TV 4K

De Apple TV 4K stuurt het beeld en geluid via een HDMI-kabel naar je televisie. Daarbij is het ook belangrijk welke type HDMI-kabel je gebruikt. De kabel moet namelijk genoeg gegevens kunnen doorgeven om 4K-beeld soepel op je televisie te krijgen.

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Voor de Apple TV 4K is HDMI 2.0 wat je nodig hebt met 4K-content aan de slag te kunnen gaan . Daarmee kun je 4K-beelden met 60Hz bekijken.

Heb je een recente Apple TV 4K met HDMI 2.1-ondersteuning? Dan kun je het beste een kabel gebruiken die deze standaard ondersteunt. Daarmee haal je het meeste uit de mogelijkheden van het apparaat.

Je kunt dan bijvoorbeeld ook QMS-VRR gebruiken. Hiermee wisselt het beeld soepel van bijvoorbeeld 24Hz en 60Hz, zonder dat het scherm even zwart wordt. Daarnaast kun je ook in de toekomst deze kabel blijven gebruiken.

Apple TV

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Een goede kabel is ook belangrijk wanneer je een langere kabel nodig hebt. Hoe langer een HDMI-kabel is, hoe zwakker het signaal kan worden. Bij langere kabels is de kans op signaalverlies daarom groter. Ook andere apparaten kunnen het HDMI-signaal soms verstoren.

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Kies bij voorkeur HDMI 2.1

Wil je geen gedoe en heb je een recente Apple TV 4K en televisie? Dan is een HDMI-kabel met ondersteuning voor HDMI 2.1 de veiligste keuze. Zo weet je dat de kabel genoeg aankan en hoef je niet snel opnieuw een exemplaar te kopen. Let bij het kopen wel op de aanduiding ‘ultra high speed’ en of de kabel gecertificeerd is (dat staat er meestal bij en zie je op de verpakking). Dan weet je zeker dat je kabel snel genoeg is.

Check de HDMI 2.1-kabels bij bol

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Bron afbeelding: apple
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