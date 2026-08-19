Klanten van KPN opgelet: deze gevaarlijke mail kan je veel geld kosten

Heb jij een abonnement bij KPN? Let in dat geval goed op, want oplichters verspreiden een gevaarlijke mail die je veel geld kan kosten.

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Valse mail over KPN

Opgelet als je een abonnement hebt bij KPN! Criminelen verspreiden een gevaarlijke mail, waarmee ze geld proberen te stelen van klanten bij KPN. Waar spamberichten vaak vermelden dat je nog geld moet betalen, kiezen de oplichters bij de valse mail over KPN voor een andere insteek. In de mail worden klanten van KPN op de hoogte gesteld over een terugbetaling, terwijl het in werkelijkheid om een gevaarlijke vorm van phishing gaat.

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Krijg jij een mail binnen van KPN over een terugbetaling? Wees dan extra alert, want de kans is groot dat het om een valse mail van criminelen gaat. De gevaarlijke mail wordt verspreid met als onderwerp ‘Dubbele betaling op je factuur’. In het bericht wordt genoemd dat je een terugbetaling kunt regelen, maar dat is helemaal niet het geval. Druk dus niet op de groene knop in de mail, want oplichters proberen juist geld of gegevens van je te stelen.

Zo herken je de mail

Klanten van KPN moeten de komende tijd alert zijn, omdat de valse mail over de provider nu veel wordt verspreid door oplichters. De gevaarlijke mail is moeilijk van echt te onderscheiden, maar je kunt het spambericht op een aantal manieren herkennen. Zo gebruiken criminelen vaak een algemene aanhef als “Beste klant” om in één keer een grote groep mensen te bereiken. De mail wordt bovendien niet verzonden vanaf een officieel KPN-mailadres, die eindigt altijd op ‘@kpn.com’ of ‘@campagnes.kpn.com’.

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Oplichters gebruiken vaak tijdsdruk, waardoor je in de mail binnen 48 uur actie moet ondernemen. Daar kun je spamberichten vaak aan herkennen, want providers gebruiken zelden of nooit zulke deadlines. De valse mail is wél voorzien van de bekende huisstijl van KPN en het officiële telefoonnummer van de provider. In het bericht wordt zelfs genoemd dat KPN nooit per mail om je wachtwoord of bankgegevens vraagt. Op die manier proberen oplichters je vertrouwen te winnen en dat maakt de mail moeilijk van echt te onderscheiden.

Toch geklikt?

Heb je toch geklikt op een link in de valse mail over KPN? Zorg dan dat je de webpagina zo snel mogelijk weer afsluit. Vul geen persoonlijke gegevens als je wachtwoord of bankrekeningnummer in op de webpagina. Als je dit wel hebt gedaan is het belangrijk om je wachtwoord direct aan te passen en contact op te nemen met de klantenservice van KPN. Voer eventueel ook een virusscan uit, om te controleren of er malware op je toestel staat.

Neem ook contact op met de klantenservice van je bank als je bankgegevens hebt achtergelaten op de website. Twijfel je bij een mail van KPN of het om phishing gaat? Neem ook dan contact op met de klantenservice, zodat geverifieerd kan worden dat het om een authentieke mail gaat. Valse mails zijn steeds moeilijker te herkennen, waardoor je beter voorzichtiger kunt zijn om oplichting te voorkomen. Bekijk hier meer over KPN, zodat je zeker weet dat je op veilige pagina’s terechtkomt: