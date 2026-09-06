3 iPhone-fouten die je dagelijks maakt – maar makkelijk te voorkomen zijn

Deze drie fouten maak je waarschijnlijk iedere dag met je iPhone, terwijl ze heel makkelijk te voorkomen zijn. Dit moet je vooral niet doen!

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3 veelgemaakte iPhone-fouten

Heb jij al jaren een iPhone? De kans is dan groot dat je een aantal vaste gewoontes hebt op je iPhone. Bepaalde gebruiken sluipen er na een paar dagen, weken of zelfs jaren in, terwijl ze lang niet altijd goed zijn voor je iPhone. Drie veelgemaakte fouten zorgen ervoor dat je iPhone trager wordt en dat je accu minder lang meegaat. Ben jij benieuwd welke fouten dat zijn? Voorkom deze drie gewoontes op je iPhone!

Tekst gaat verder onder de video.

1. Applicaties afsluiten

Sluit jij iedere dag alle applicaties dag om je iPhone? Dat kun je beter niet doen, want dat zorgt er juist voor dat je iPhone sneller leeg gaat. Wanneer je alle apps afsluit moet je iPhone ze weer compleet opnieuw opstarten. Dat is helemaal niet nodig, omdat je iPhone applicaties als het ware pauzeert als je ze niet gebruikt. Ze verbruiken dan weinig tot geen stroom en kunnen direct verdergaan als je ze weer opent. Je hoeft je applicaties dus niet dagelijks af te sluiten, want je verbruikt er alleen maar meer stroom mee.

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2. Opladen tot 100 procent

Veel gebruikers laden hun iPhone iedere dag (of nacht) volledig op. Zo gaat je iPhone de hele dag mee, maar dat is helemaal niet goed voor de accu. De accu gaat het langste mee als deze tussen de 20 en 80 procent opgeladen is. Onder of boven deze percentages slijt de accu in je iPhone sneller. Het is daarom af te raden om je iPhone de hele nacht aan de lader te leggen, want dat zorgt ervoor dat de batterijconditie snel verslechtert. Met deze handige instelling voorkom je dat:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Batterij’; Kies voor ‘Opladen’; Stel de oplaadlimiet in op ’80 procent’.

3. Altijd een telefoonhoesje

Bescherm jij je iPhone met een telefoonhoesje? Dat is verstandig om krasjes en andere beschadigingen te voorkomen, maar heeft ook een nadeel. Je iPhone kan warmte minder goed kwijt door het telefoonhoesje. Dat is vooral een probleem als je iPhone aan de oplader ligt tijdens warme dagen. Oververhitting kan weer schade toebrengen aan de accu en je iPhone trager maken. Is het erg warm buiten (en binnen)? Haal je iPhone dan uit de case tijdens het opladen.

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Deze drie fouten hebben vooral invloed op de accu van je iPhone. Zorg ervoor dat je iPhone niet altijd oplaadt tot 100 procent en voorkom dat het toestel te warm wordt. De fouten zijn eenvoudig te voorkomen, zodat je iPhone weer wat langer meegaat. Vond je deze tips handig en wil je meer weten? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft! Volg iPhoned ook op TikTok voor wekelijkse tips!