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Enorm datalek bij Bol: zo controleer je of jouw gegevens gestolen zijn

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
20 augustus 2026, 20:59
3 min leestijd
Enorm datalek bij Bol: zo controleer je of jouw gegevens gestolen zijn

Opgelet als je wel eens wat bij Bol hebt besteld, want de webwinkel heeft te maken met een enorm datalek. Zo controleer je of jouw gegevens in gevaar zijn!

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Bol meldt groot datalek

Heb jij wel eens wat besteld bij Bol? In dat geval zijn je gegevens mogelijk gestolen, want Bol heeft te maken met een groot datalek. Bol meldde begin augustus 2026 al dat er een beveiligingsincident bij een partner had plaatsgevonden. Door een cyberincident hebben onbevoegden toegang gekregen tot systemen en gegevens van deze partner. De systemen van Bol zijn zelf dus niet geraakt, maar de gegevens van klanten zijn wel gestolen door criminelen.

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Inmiddels heeft Bol meer bekendgemaakt over het datalek. Het blijkt om een beveiligingsincident bij Ceva Logistics te gaan. Heb je via Bol een keer iets besteld bij die partner? Dan is de kans groot dat je gegevens zijn betrokken bij het datalek. Het gaat om gegevens als je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, ordernummer, informatie over de track&trace en het product dat je hebt besteld. Volgens Bol zijn er geen bankrekeningnummers, wachtwoorden en betalingsgegevens ingezien.

bol datalek

Mail naar getroffen klanten

Slecht nieuws dus als je regelmatig iets besteld bij Bol, want je gegevens zijn mogelijk gestolen bij het datalek. Bol heeft een mail gestuurd naar getroffen klanten, zodat zij op de hoogte zijn van de gelekte gegevens. Wil jij weten of je gegevens veilig zijn? Controleer dan je mail, Bol heeft inmiddels contact opgenomen met het merendeel van de getroffen klanten. Je vindt het bericht in je mailbox onder de titel ‘Belangrijke informatie over een beveiligingsincident bij een logistieke partner van bol‘.

Heb jij geen mail ontvangen? Dan zijn je gegevens voor nu veilig. Als je wél een mail hebt ontvangen zijn je privégegevens betrokken bij het datalek. Dat betekent dat data als je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer in handen van cybercriminelen zijn. Je wachtwoorden en bankgegevens zijn wel veilig, die zijn niet gestolen bij het datalek. Bol heeft inmiddels melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens, maar geeft niet aan hoeveel klanten zijn getroffen door het datalek.

bol datalek

Pas op voor phishing

Zijn jouw gegevens betrokken bij het datalek van Bol? Het is dan belangrijk om de komende tijd alerter te zijn op verdachte mails, berichten en telefoonoproepen. Nu criminelen je gegevens hebben, kunnen ze die informatie misbruiken om phishing te versturen. Deze spamberichten lijken mogelijk nóg realistischer door de informatie over je eerdere bestellingen. Zo kunnen oplichters bepaalde bedragen of producten uit je bestelgeschiedenis gebruiken in spamberichten.

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Let daarom goed op bij de berichten die je de komende weken ontvangt, want de kans op gevaarlijke spamberichten is veel groter door het datalek. Dat geldt voor alle kanalen, omdat je nummer, e-mailadres én adres gestolen zijn door cybercriminelen. Ontvang je een verdacht bericht of vertrouw je een telefoonoproep niet? Blokkeer de afzender dan en klik niet op links, zodat je zeker weet dat er geen geld of andere persoonlijke gegevens van je worden gestolen.

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