Met deze iPhone-tips bereid je jouw iPhone voor de update naar iOS 27!

Er komt een grote iPhone-update aan en dus heb je mogelijk wat extra opslagruimte nodig – met deze iPhone-tips is je iPhone klaar voor iOS 27.

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Met deze iPhone-tips bereid je jouw iPhone voor op iOS 27

Er komt een grote iPhone-update aan en dus tijd om je iPhone goed voor te bereiden – met deze iPhone-tips is je iPhone klaar voor iOS 27.

1. Ongebruikte apps

Een goede voorbereiding wil zeggen dat je voldoende opslagruimte hebt. Een logische eerste stap is dan ook het verwijderen van ongebruikte apps. Apps kunnen verrassend veel opslagruimte innemen en als je ze toch niet gebruikt, is dat zonde. In de app Instellingen zie je onder ‘Algemeen’ > ‘iPhone-opslag’ precies welke apps de meeste ruimte gebruiken.

Staat er een app tussen die je eigenlijk nooit gebruikt? Tik erop en kies voor ‘Verwijder app’. Je kunt ook de optie gebruiken om een app op te ruimen. Daarbij wordt de app zelf verwijderd, terwijl de bijbehorende documenten en gegevens bewaard blijven. Zo kun je de app later opnieuw installeren zonder dat je alles kwijt bent.

2. Foto’s en video’s

Vooral video’s zijn de grootste opslagvreters. Open de Foto’s-app en kijk eens kritisch naar oude video’s, screenshots en dubbele foto’s. Apple biedt in recente iOS-versies bovendien opties om dubbele foto’s en video’s samen te voegen.

Gebruik je iCloud-foto’s? Dan kun je ook ‘Optimaliseer iPhone-opslag’ inschakelen. Dat doe je als volgt:

Open de app Instellingen; Tik op je naam en dan op ‘iCloud’; Tik op ‘Foto’s’ en selecteer ‘Optimaliseer iPhone-opslag’.

De originele bestanden worden dan in volledige resolutie in iCloud bewaard, terwijl je iPhone ruimtebesparende versies gebruikt wanneer dat nodig is.

3. Grote bestanden

Ook de app Bestanden verdient een schoonmaakbeurt. Kijk bij ‘Op mijn iPhone’ en in je downloads naar documenten, video’s en andere bestanden die je niet meer nodig hebt. Verwijder vooral grote bestanden die je ooit hebt gedownload en daarna compleet bent vergeten.

4. Berichten

Foto’s, video’s en andere bijlagen in Berichten en in WhatsApp kunnen ongemerkt ook flink bijdragen aan het vol raken van je iPhone. Loop daarom gesprekken met veel media door en verwijder bijlagen die je niet meer nodig hebt. Zeker oude groepsgesprekken kunnen behoorlijk wat ruimte in beslag nemen.

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Je kunt je iPhone vermoedelijk binnen een week na het iPhone-event op 9 september updaten naar iOS 27. Zorg er dus voor dat je tegen die tijd met behulp van deze iPhone-tips voldoende opslagruimte hebt voor de update!

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