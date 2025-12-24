Zo achterhaal je of iemand stiekem op je iPhone heeft zitten kijken!

Vraag je je af of iemand stiekem op je iPhone kijkt als je er even niet bent? Wij laten je zien hoe je dat heel eenvoudig kunt achterhalen!

Check of iemand stiekem op je iPhone heeft gekeken

Heb je het idee dat iemand regelmatig op jouw iPhone zit zonder dat tegen jou te zeggen? Zorg er om te beginnen dan voor dat je iPhone goed beveiligd is, zodat het niet echt kwaad kan als jouw vermoeden waarheid blijkt te zijn. Lees ook het artikel iPhone-tips: 3 manieren om je iPhone nóg beter te beveiligen.

Wil je vervolgens graag zeker weten of je gelijk hebt of niet? Dan is er nog iets anders dat je kunt doen. Je kunt er namelijk voor zorgen dat diegene automatisch op de foto wordt gezet wanneer die inderdaad doet wat jij denkt. Dit krijg je voor mekaar door het openen van een bepaalde app te koppelen aan het maken van een foto. We laten je zien hoe dat werkt.

Open de app Opdrachten;

Tik beneden op ‘Automatisering’ en dan op het plusteken rechtsboven;

Onder ‘Persoonlijke automatisering’ tik je op ‘app’;

Tik op ‘Kies’ en dan op de app die je wilt beveiligen;

Nu tik je rechtsboven op het vinkje en dan op ‘Volgende’;

Tik op ‘Maak nieuwe opdracht aan’, zoek naar ‘Maak foto’ en tik erop;

Zorg ervoor dat de camera aan de voorzijde staat ingesteld;

Schakel ‘Toon voorvertoning camera’ uit;

Tik op het vinkje rechtsboven;

Open de automatisering die je gemaakt hebt en kies achter ‘Automatisering’ voor ‘Voer onmiddellijk uit’.

Tik op ‘Gereed’.

Wanneer er voortaan iemand probeert om op je iPhone stiekem de app die je hierboven hebt ingesteld te openen, wordt er automatisch een foto gemaakt met de selfie-camera!

Andere opties

Wat je ook kunt doen als je het vermoeden hebt dat iemand stiekem op je iPhone zit, is apps verbergen waarvan je niet wilt dat iemand die ziet. Hoe je dat doet, lees je in het artikel App(s) verbergen op je iPhone: zo doe je dat het snelst. Ook kun je ervoor kiezen om apps te beveiligen. Lees daarvoor het artikel Een app (extra) beveiligen op je iPhone met Face ID (zo doe je dat).

Meer tips?

