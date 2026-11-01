Netflix en Apple TV in november 2026: Black Doves, Roos, 12 12 12 en meer

Er worden in november 2026 weer stapels series en films toegevoegd op Netflix, Apple TV, Disney Plus, Videoland en Prime Video. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor november.

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Nieuw op Netflix: november 2026

Op Netflix komen er regelmatig nieuwe series en films beschikbaar. Daarom blikken we op iPhoned elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig met een nieuw seizoen op Netflix. Wij vertellen je wat er in november 2026 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of direct op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV, Disney Plus, Videoland, HBO Max en Prime Video.

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1. Black Doves (seizoen 2)

Black Dove-spion Helen (Keira Kneightly) is ook de vrouw van de Britse premier. Alsof die situatie nog niet ingewikkeld genoeg is, lijken andere Black Dove-spionnen één voor één het loodje te leggen.

Het tweede seizoen van Black Doves kijk je vanaf 5 november op Netflix.

2. Toos: De Van der Valk ontvoering

Deze dramaserie vertelt het waargebeurde verhaal over de ontvoering van Toos, de vrouw van de directeur van de Van der Valk-hotels. De gijzelaars eisen losgeld, terwijl de familie haar best doet om Toos te bevrijden.

Toos: De Van der Valk ontvoering kijk je vanaf 26 november op Netflix.

3. The Mosquito Bowl

Ook gebaseerd op een waargebeurd verhaal, vertelt The Mosquito Bowl over vier American Football-spelers die zich aansluiten bij de mariniers na de aanval op Pearl Harbor.

The Mosquito Bowl kijk je vanaf 25 november op Netflix.

4. The Altruists

Netflix blijft doorgaan met verhalen gebaseerd op echte gebeurtenissen. Deze dramaserie vertelt over Sam Bankman-Fried en Caroline Ellison, twee jonge talenten die het globale financiële systeem willen aanpakken. Ze lijken dat te doen vanuit idealisme, totdat ze worden beschuldigd van fraude.

The Altruist kijk je vanaf 19 november op Netflix.

5. Steps

Het bekende sprookje van Assepoester wordt overhoop gegooid zodra één van haar stiefzuster de magische staf van de fee steelt en per ongeluk haar zus in een kikker verandert.

Steps kijk je vanaf 20 november op Netflix.

Apple TV november 2026

Helaas is het nieuwste seizoen van Slow Horses alweer afgelopen, maar gelukkig kunnen we de volgende nieuwe dingen verwachten op Apple TV.

Stick (seizoen 2)

Owen Wilson speelt een golfer die probeert om de oudste winnaar van de U.S. Open ooit te worden. Dit seizoen krijgt hij een nieuwe coach in de vorm van Amanda, gespeeld door niemand minder dan Rhea Seehorn (Pluribus)

Het tweede seizoen van Stick kijk je vanaf 4 november op Apple TV.

Awkwafina: The Unlikely Cook

Actrice Awkwafina heeft nooit geleerd om te koken, maar nu wil ze het restaurant van haar familie nieuw leven inblazen. Daarom reist ze door de Verenigde Staten om op verschillende plekken te leren wat de Aziatische kookkunst inhoudt

Awkwafina: The Unlikely Cook kijk je vanaf 6 november op Apple TV.

12 12 12

Er zijn 12 maanden om een overval te plannen, 12 uur om deze uit te voeren en 12 dagen om uit de handen van de politie te blijven. Jamie Dornan speelt een meesterdief en Anthony Mackie speelt de FBI-agent die achter hem aan zit.

12 12 12 kijk je vanaf 13 november op Apple TV.

Being Heumann

Deze film vertelt het biografische verhaal van Judith Heumann, een mensenrechtenactivist die zich inzette voor mensen met een lichamelijke beperking. In de film spelen onder andere Mark Ruffalo en Dylan O’Brien.

Being Heumann kijk je vanaf 6 november op Apple TV.

Way of the Warrior Kid

Chris Pratt speelt een Navy SEAL die zijn 11-jaar oude neefje helpt om zelfvertrouwen te krijgen.

Way of the Warrior Kid kijk je vanaf 25 november op Apple TV.

Disney Plus november 2026

All’s Fair (seizoen 2) – 4 november

– 4 november Vienna Game – 18 november

– 18 november Percy Jackson and the Olympians (seizoen 3) – 20 november

Prime Video november 2026

Seks, Zweet en Tranen – 4 november

– 4 november The Greatest – 4 november

– 4 november The Lord of the Rings: The Rings of Power (seizoen 3) – 11 november

– 11 november Madden – 18 november

– 18 november Blade Runner 2099 – 25 november

Videoland november 2026

Expeditie Robinson (seizoen 21) – 1 november

– 1 november Waar de F*ck is Stuk (seizoen 2) – 6 november

– 6 november Missie Verhulst – 25 november

HBO Max november 2026

The Gilden Age (seizoen 4) – 2 november

– 2 november Dead Man’s Wire – 5 november

– 5 november City of God : The Fight Rages On (seizoen 2) – 8 november

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus, Videoland, HBO Max en Prime Video voor november 2026. Wil je altijd op de hoogte blijven van de laatste kijktips? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.