Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor november 2021

Wat bekijk je in november op Netflix en andere diensten? Zoals je van ons gewend bent, kiezen we elke maand enkele toffe series en films voor je uit. Dit is er in november 2021 nieuw op Netflix.

Nieuw op Netflix november 2021

Dagelijks maakt Netflix weer een sloot nieuwe series en films beschikbaar. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten die op Netflix verschijnen.

Het enige wat jij hoeft te doen is de series en films op je lijst zetten, of op play te drukken als het zover is. Met onze Nieuw op Netflix-gids ben je elke maand op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus en Disney Plus.

1. Red Notice

Deze maand kijk je naar de duurste Netflix-film ooit gemaakt. Dat is voornamelijk te danken aan de cast. In de film volg je een FBI-agent (Dwayne ‘The Rock’ Johnson) die samenwerkt met een oplichter (Ryan Reynolds) om een kunstdief (Gal Gadot) te slim af te zijn. Met deze acteurs weet je het wel: actie, humor en explosies.

Red Notice zie je vanaf 12 november op Netflix.

2. The Harder They Fall

Wat serieuzer is de film The Harder They Fall, met minstens zo’n indrukwekkende cast. Nat Love (Jonathan Majors) roept zijn oude gang bij elkaar om wraak te nemen op de man die zijn ouders heeft vermoord. Met onder andere Idris Elba, Regina King en Lakeith Stanfield.

The Harder They Fall zie je vanaf 3 november op Netflix.

3. Undercover (seizoen 3)

Xtc-koning Ferry Bouman keert terug. Hij mag de gevangenis uit en merkt dan dat anderen zijn werk hebben overgenomen, terwijl Ferry aan de slag moet als afwasser om voorwaardelijk vrij te mogen. Dan wordt zijn hulp gevraagd door undercoveragent Bob, de man waardoor hij in de gevangenis is beland.

Het derde seizoen van Undercover zie je vanaf 21 november op Netflix.

4. Tiger King 2

Netflix hoopt het viralsucces van zijn documentaire Tiger King te herhalen met een vervolg. De originele reeks ging over de excentrieke Joe Exotic, zijn bizarre leven en de mensen om hem heen. Joe is in de gevangenis beland. Hoe gaat dat verder?

Tiger King 2 zie je vanaf 17 november op Netflix.

5. Cowboy Bebop

De waanzinnige anime Cowboy Bebop (die inmiddels ook op Netflix staat) wordt verfilmd. Uit alles lijkt dat deze verfilming trouw blijft aan het origineel, over een groepje premiejagers die achter gevaarlijke criminelen aan zitten.

Cowboy Bebop zie je vanaf 19 november op Netflix.

Ook interessant op Netflix in oktober

Camp Confidential: America’s Secret Nazis – 2 november

– 2 november Big Mouth (seizoen 5 ) – 5 november

) – 5 november A Cop Movie – 5 november

– 5 november Narcos: Mexico (seizoen 3) – 5 november

– 5 november Riverdale (seizoen 6) – 17 november

– 17 november De Ruimtehonden – 18 november

– 18 november A Boy Called Christmas – 24 november

– 24 november Bruised – 24 november

Apple TV Plus november 2021

Apple TV Plus pakt flink uit in november. Dit start met een spannende nieuwe serie uit Zuid-Korea, waarna een nieuwe film met Tom Hanks volgt. Hieronder niet genoemd is een nieuw Snoopy-avontuur, waarin de hond naar de ruimte gaat.

Dr. Brain – 4 november

In deze Zuid-Koreaanse science-fiction-serie volg je een hyperintelligente wetenschapper, die probeert toegang te krijgen tot de herinneringen van de doden om erachter te komen wat er met zijn familie is gebeurd.

Finch – 5 november

Tom Hanks speelt in deze film de laatste man op aarde, die een robot bouwt om hem gezelschap te houden. Met de robot en een hond gaat hij op pad.

Dickinson (seizoen 3) – 5 november

De leuke serie Dickinson is alweer toe aan een derde seizoen. De burgeroorlog is in volle gang en Emily heeft daardoor geen ruimte meer om haar gedichten te schrijven.

The Shrink Next Door – 12 november

Marty (Will Ferrell) gaat op bezoek bij een psychiater (Paul Rudd), die zich steeds meer in zijn leven lijkt te mengen.

Disney Plus november 2021

Disney houdt op 12 november Disney Plus-dag, omdat de dienst dan twee jaar bestaat. Verwacht die dag onder andere nieuwe informatie en beelden over nieuwe producties rond Marvel, Star Wars, Pixar en meer.

Maar ook een extra verhaal uit de wereld van Luca, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings streambaar op Disney Plus en een nieuwe Home Alone. Richting het eind van de maand start bovendien de nieuwe Marvel-serie Hawkeye.

Home Sweet Home Alone – 12 november

– 12 november Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings – 12 november

– 12 november Jungle Cruise – 12 november

– 12 november Dopesick – 12 november

– 12 november Ciao Alberto – 12 november

– 12 november Olaf Presents – 12 november

– 12 november The World According to Jeff Goldblum (seizoen 2) – 12 november

– 12 november Hawkeye – 24 november

– 24 november The Beatles: Get Back – 25 november

