Netflix en Apple TV in oktober 2026: The Diplomat, Lupin en meer

Er worden in oktober 2026 weer stapels series en films toegevoegd op Netflix, Apple TV, Disney Plus, Videoland en Prime Video. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor oktober.

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Nieuw op Netflix: oktober 2026

Op Netflix komen er regelmatig nieuwe series en films beschikbaar. Daarom blikken we op iPhoned elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig met een nieuw seizoen op Netflix. Wij vertellen je wat er in oktober 2026 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of direct op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV, Disney Plus, Videoland, HBO Max en Prime Video.

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The Diplomat (seizoen 4)

Hitserie The Diplomat is terug en de spanningen in het Witte Huis lopen hoger op dan ooit. Niet alleen wordt al het werk dat ambassadeur Kate Wyler (Keri Russell) tot nu toe voor elkaar heeft gekregen mogelijk teniet gedaan, ook huwelijken staan op knappen.

Het vierde seizoen van The Diplomat kijk je vanaf 15 oktober op Netflix.

Nobody Wants This (seizoen 3)

Romantische komedie Nobody Wants This, over de onmogelijke liefde tussen een rabbi en een sekspodcaster, is terug. Joanne (Kristen Bell) en Noah (Adam Brody) wonen eindelijk samen. Joanne doet daarom echt haar best om de rol van rabbivrouw te vervullen, maar dat valt natuurlijk niet mee.

Het derde seizoen van Nobody Wants This kijk je vanaf 22 oktober op Netflix.

Lupin (seizoen 4)

Vier jaar na de gebeurtenissen in het derde seizoen, start meesterdief Assane Diop dit seizoen in de gevangenis. Hij wil zijn tijd uitzetten en zijn stoppen met zijn leven als Lupin, maar als een andere dief er met die naam vandoor gaat moet hij toch ontsnappen om zijn onschuld te bewijzen.

Het vierde seizoen van Lupin kijk je vanaf 23 oktober op Netflix.

East of Eden

De roman East of Eden is al een paar keer eerder verfilmd (en in het theater verschenen), maar nu is het tijd voor een frisse blik op dit verhaal. Hierin volg je een jonge vrouw (Florence Pugh) in het begin van de twintigste eeuw, die bloedend opduikt bij de familie Trask en daar voor de nodige onrust en spanningen zorgt.

East of Eden kijk je vanaf 1 oktober op Netflix.

Below

Wat zit er in het water aan de kust van Newfoundland? Below is een spannende monsterfilm met onder andere Josh Hartnett, Mackenzie Davis en Charlie Heaton.

Below kijk je vanaf 8 oktober op Netflix.

Apple TV oktober 2026

Op Apple TV kijk je deze maand natuurlijk nog naar nieuwe afleveringen van topseries Ted Lasso en Slow Horses, maar als dat niet genoeg voor je is kun je ook de volgende nieuwe dingen verwachten.

The Last First: Winter K2

De K2 wordt steeds vaker beklommen om te kunnen opscheppen op sociale media. Daarbij wordt nog weleens vergeten dat zo’n berg beklimmen levensgevaarlijk kan zijn. Deze documentaire laat zien hoe gevaarlijk het is.

The Last First: Winter K2 kijk je vanaf 2 oktober op Apple TV.

The Sisters Grimm (Seizoen 2)

Twee zussen ontdekken dat sprookjesfiguren echt bestaan en onderzoeken in deze animatieserie allerlei mysteries om hun ouders terug te vinden.

Het tweede seizoen van The Sisters Grimm kijk je vanaf 2 oktober op Apple TV.

Small Prophets

De excentrieke Michael Sleep gebruikt alchemie om zijn missende vriendin te zoeken. Small Prophets werd eerder al op BBC uitgezonden, maar Apple TV brengt de komedieserie nu naar een wereldwijd publiek.

Small Prophets kijk je vanaf 7 oktober op Apple TV.

Matchbox The Movie

Matchbox is een merk speelgoedauto’s, dat in de jaren zestig en zeventig ook populair was in Nederland. Nu is er een actiefilm met John Cena en Jessica Biel. Hierin komt een vriendengroep van vroeger weer bij elkaar, maar nu blijkt één van hen een spion te zijn die hun hulp nodig heeft. Gelukkig kunnen alle problemen opgelost worden door met auto’s te spelen.

Matchbox The Movie kijk je vanaf 9 oktober op Apple TV.

Tenzing

Naast de documentaire over het beklimmen van de K2, komt Apple deze maand ook met een film over de eerste verovering van Mount Everest. Met onder andere Tom Hiddleston en Willem Dafoe.

Tenzing kijk je vanaf 9 oktober op Apple TV.

Where’s Wanda (seizoen 2)

Dit is geen serie over de terugkeer van Wanda Maximoff in de MCU. Where’s Wanda is een Duitse serie, dat in het eerste seizoen ging om een familie die de vermiste Wanda zocht. Dit tweede seizoen zijn er nieuwe problemen, als Wanda met een moordwapen boven een lijk wordt gevonden. Nu is het tijd om haar onschuld te bewijzen in deze cozy whodunnit.

Het tweede seizoen van Where’s Wanda kijk je vanaf 21 oktober op Apple TV.

Nocturne

In deze nieuwe detectiveserie volg je een ex-soldaat (Liev Schreiber) die naar een klein stadje verhuist voor de rust. Totdat een seriemoordenaar (Stephen Graham) de boel komt opschudden.

Nocturne kijk je vanaf 30 oktober op Apple TV.

Disney Plus oktober 2026

Scrubs (seizoen 2) – 1 oktober

– 1 oktober Coven Academy – 2 oktober

– 2 oktober The Kardashians (seizoen 8) – 8 oktober

– 8 oktober VisionQuest – 14 oktober

Prime Video oktober 2026

Carrie – 7 oktober

– 7 oktober Love of Your Life – 14 oktober

– 14 oktober Masterplan – 16 oktober

– 16 oktober LOL Halloween – 22 oktober

HBO Max oktober 2026

Get Jiro – 4 oktober

– 4 oktober Crystal Lake – 15 oktober

– 15 oktober YAGA – 23 oktober

Videoland oktober 2026

S.W.A.T. (seizoen 8) – 9 oktober

– 9 oktober Gooische Vrouwen (seizoen 8) – 11 oktober

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus, Videoland, HBO Max en Prime Video voor oktober 2026. Wil je altijd op de hoogte blijven van de laatste kijktips? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.