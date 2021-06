Wat ga je de komende maand op Netflix en andere diensten kijken? Zoals je van ons gewend bent, kiezen we elke maand enkele toffe series en films voor je uit. Dit is er in juni 2021 nieuw op Netflix.

Nieuw op Netflix juni 2021

Dagelijks maakt Netflix weer een sloot nieuwe series en films beschikbaar. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten die op Netflix verschijnen.

Het enige wat jij hoeft te doen is de series en films op je lijst zetten, of op play te drukken als het zover is. Met onze Nieuw op Netflix-gids ben je elke maand op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus en Disney Plus.

1. Sweet Tooth

In de toekomst worden een hoop mensen ziek, maar dan verschijnen er bijzondere baby’s die deels mens en deels dier zijn. Sommigen zijn bang voor deze hybride’s en proberen ze te vermoorden.

Deze serie, gebaseerd op de gelijknamige DC-strip, volgt een hertjongen genaamd Gus, die bevriend raakt met een man die hem redt van de slechteriken. Samen gaan ze op pad om meer hybride kinderen te vinden.

Vanaf 4 juni te zien op Netflix.

2. Lupin (seizoen 2)

De eerste afleveringen van Lupin waren een welkome verrassing, maar het seizoen was zo weer voorbij. De serie over meesterdief Assane Diop die de onschuld van zijn vader wil bewijzen eindigde met een cliffhanger, maar gelukkig kun je in juni naar het tweede deel kijken. De politie is nu gericht opzoek naar Assane, die alles op alles moet zetten om zijn zoon terug te vinden.

Vanaf 11 juni te zien op Netflix.

3. Too Hot to Handle (seizoen 2)

Zet een groep knappe singles op een eiland met het idee dat ze een sexy tijd gaan hebben, maar vertel ze dan dat ze geen seks mogen hebben en elkaar zelfs niet mogen zoenen. Anders wordt er geld van de pot afgetrokken. Dat is Too Hot to Handle, met in juni weer een nieuwe reeks singles die van niets weten.

Vanaf 23 juni te zien op Netflix.

4. De Wensdraak

Deze animatiefilm vertelt het bekende verhaal van de geest uit de fles die wensen vervult, maar deze keer is de geest een draak die de wensen vervult van een arme Chinese student. Samen gaan ze op pad, om op zoek te gaan naar het meisje waar de student op verliefd is.

Vanaf 11 juni te zien op Netflix.

5. Feel Good (seizoen 2)

In het eerste seizoen van deze serie zagen we hoe comédienne Mae de leuke George ontmoet, waarna ze smoorverliefd worden. Maar Mae heeft moeite om zich compleet open te stellen. Dit tweede (en tevens laatste) seizoen van de serie laat zien hoe Mae naar de afkickkliniek gaat en daar ook weer vertrekt. Kan ze het daarna weer goed maken met George?

Vanaf 4 juni te zien op Netflix.

Nog meer op Netflix in juni:

The Girl on the Train – 1 juni

– 1 juni Dancing Queens – 3 juni

– 3 juni Joker – 5 juni

– 5 juni Awake – 9 juni

– 9 juni Elite (seizoen 4) – 18 juni

– 18 juni Fatherhood – 18 juni

– 18 juni The Last Kingdom (seizoen 4) – 22 juni

– 22 juni Good on Paper – 23 juni

– 23 juni America: The Motion Picture – 30 juni

Apple TV Plus komt in juni met nieuwe seizoenen van lopende series en een nieuwe spannende miniserie gebaseerd op een boek van Stephen King.

Lisey’s Story – 4 juni

Home Before Dark (seizoen 2) – 11 juni

Central Park (seizoen 2) – 25 juni

Fathom – 25 juni

In juni kun je elke week naar een nieuwe aflevering van Marvel-serie Loki kijken. Ook komt de nieuwste Pixar-film Luca direct op Disney Plus zonder extra kosten. Daarnaast is er nog meer te zien.

Aretha – 4 juni

– 4 juni Raya and the Last Dragon – 4 juni

– 4 juni Loki – 11 juni

– 11 juni Luca – 18 juni

– 18 juni Love, Victor (seizoen 2) – 18 juni

– 18 juni Het Mysterieuze Benedict Genootschap – 25 juni

