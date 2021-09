Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor september 2021

Wat ga je de komende maand op Netflix en andere diensten kijken? Zoals je van ons gewend bent, kiezen we elke maand enkele toffe series en films voor je uit. Dit is er in september 2021 nieuw op Netflix.

Nieuw op Netflix september 2021

Dagelijks maakt Netflix weer een sloot nieuwe series en films beschikbaar. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten die op Netflix verschijnen.

Het enige wat jij hoeft te doen is de series en films op je lijst zetten, of op play te drukken als het zover is. Met onze Nieuw op Netflix-gids ben je elke maand op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus en Disney Plus.

1. Sex Education seizoen 3

De studenten van Moordale High zijn eindelijk terug. Dit derde seizoen heeft door de pandemie wat langer op zich laten wachten, maar nu kun je weer genieten van de avonturen van je favoriete seksueel verwarde tieners. Het seizoen start niet met de cliffhanger van seizoen 2, maar neemt een kleine sprong in de tijd met een Otis die iets meer zelfverzekerd lijkt.

Vanaf 17 september te zien op Netflix.

2. Lucifer seizoen 6

We moeten helaas afscheid nemen van Tom Ellis in de rol van Lucifer, want dit is echt het allerlaatste seizoen van deze geliefde serie over de duivel die op aarde leeft en met een detective moorden oplost. Lucifer is nu God, maar dat valt nog niet mee. Dit seizoen krijgt tien afleveringen.

Vanaf 10 september te zien op Netflix.

3. La Casa de Papel deel 5 volume 1

Net als Lucifer komt ook de succesvolle Spaanse serie La Casa de Papel over bankrovers ten einde. Dat gebeurt niet in één keer, want het vijfde seizoen wordt in twee delen opgedeeld. In september kijk je alvast naar de eerste vijf afleveringen. De laatste vijf afleveringen volgen pas in december.

Vanaf 3 september te zien op Netflix.

4. Into the Night seizoen 2

In de Belgische serie Into the Night volg je een groepje mensen in een vliegtuig, die van de zon proberen te ontsnappen. Want wie in contact komt met de zon, gaat dood. Aan het eind van het eerste seizoen bereikten de overlevenden een bunker en kregen ze een boodschap dat er mogelijk een oplossing is.

Vanaf 8 september te zien op Netflix.

5. Kate

Kate is een getalenteerde sluipmoordenaar en is vergiftigd. Voordat het gif haar leven neemt, heeft ze minder dan een dag de tijd om wraak te nemen. Aangezien ze niets meer te verliezen heeft, gaat Kate helemaal los. Dat betekent een hoop heerlijke actie.

Vanaf 10 september te zien op Netflix.

Ook interessant op Netflix september 2021

Afterlife of the Party – 2 september

– 2 september Q-Force – 2 september

– 2 september The Circle (seizoen 3) – 8 september

– 8 september Schumacher – 15 september

– 15 september Superstore (seizoen 1-5) – 20 september

– 20 september Mamma Mia! Here We Go Again – 21 september

– 21 september Love on the Spectrum (seizoen 2) – 21 september

– 21 september Pose (seizoen 3) – 23 september

– 23 september My Little Pony: Een Nieuwe Generatie – 24 september

– 24 september The Starling – 24 september

Apple TV Plus september 2021

De allereerste hitshow van Apple TV Plus is terug voor een tweede seizoen en je kunt naar een ambitieuze nieuwe sciencefictionshow kijken.

The Morning Show (seizoen 2) – 17 september

The Morning Show gaat over de harde wereld van het ochtendnieuws in de Verenigde Staten. Alex (Jennifer Aniston) en Bradley (Reese Witherspoon) zijn geen team meer, maar moeten toch weer samen aan de slag. Onder andere om verslag te doen van de coronacrisis

Foundation – 24 september

Deze maand kijk je naar de meest ambitieuze televisieseries van Apple tot nu toe. Foundation is gebaseerd op de serie sciencefictionboeken van Isaac Asimov, waarvan het eerste deel vijftien jaar voor het eerste boek van Dune uitkwam. Boeken die onder andere Star Wars enorm hebben beïnvloed. Verwacht ruimteschepen, conflicten, intrigues, spanning en robots.

Disney Plus september 2021

Op Disney Plus kijk je elke week onder andere naar een nieuwe aflevering van de Marvel-animatieserie What If…? en het laatste seizoen van The Walking Dead. Daarnaast zie je deze maand onder andere een documentaire over Feyenoord en Star Wars-anime.

Dat Ene Woord: Feyenoord – 1 september

– 1 september Dug Days – 1 september

– 1 september Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles – 3 september

– 3 september Doogie Kamealoha, M.D. – 8 september

– 8 september Star Wars: Visions – 22 september

– 22 september Y: The Last Man – 22 september

