Iedereen maakt deze iPhone-fout (maar jij nu niet meer)

Veel mensen maken al jarenlang deze iPhone-fout en bereiken daardoor het tegenovergestelde van het oorspronkelijke doel – dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Iedereen maakt deze iPhone-fout

Veeg jij regelmatig alle openstaande apps op je iPhone weg, omdat je denkt dat je daarmee de batterijduur verlengt? Dan hebben we nieuws voor je: dat is helemaal niet nodig. Sterker nog, door apps steeds geforceerd af te sluiten, kan je iPhone juist meer energie verbruiken. We leggen je uit hoe dat zit, zodat je die iPhone-fout voortaan niet meer maakt.

Wanneer je alle apps afsluit, voelt dat waarschijnlijk alsof je je iPhone opruimt. Alleen werkt iOS net iets anders dan je denkt. Zodra je naar een andere app overschakelt, zet het besturingssysteem de vorige app meestal na korte tijd op pauze. De app blijft in het geheugen staan, maar gebruikt dan niet voortdurend processorkracht. Daardoor kun je hem later snel weer openen.

Het kost juist meer energie

Als je een app geforceerd afsluit, moet je iPhone deze de volgende keer volledig opnieuw opstarten. Dat kost meer werk dan wanneer de app simpelweg vanuit de gepauzeerde toestand verdergaat. Sluit je bijvoorbeeld voortdurend Mail, Safari en WhatsApp af, dan moet je iPhone die apps steeds opnieuw laden. Dat levert geen batterijvoordeel op en kan juist extra energie kosten. Daarom noemen we het dan ook een iPhone-fout.

Er zijn wel uitzonderingen. Apps die muziek afspelen, navigeren of een bestand uploaden, kunnen op de achtergrond actief blijven. Heb je die apps niet meer nodig, dan kun je ze juist wel beter afsluiten. En wil je graag langer met je iPhone-batterij doen, volg dan ook de volgende stappen:

1. Batterijverbruik

Ga in de app Instellingen naar ‘Batterij’ en kijk welke apps veel energie gebruiken. Zo ontdek je sneller welke app de grootste boosdoener is. Daar kun je voortaan dan rekening mee houden.

2. Gebruik de Energiebesparingsmodus

Is je batterij al bijna leeg en kun je nog niet opladen, schakel op dezelfde plek dan ook de Energiebesparingsmodus in. Je iPhone beperkt dan bepaalde activiteiten om de batterij langer mee te laten gaan.

3. Ververs op achtergrond

In de app Instellingen kun je ook naar ‘Algemeen’ > ‘Ververs op achtergrond’. Hier kun je voorkomen dat apps op de achtergrond steeds nieuwe gegevens ophalen. Je kunt dit per app aanpassen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wanneer je apps wel moet sluiten

Reageert een app niet meer, loopt hij vast of blijft hij hangen tijdens het laden? Dan kan het juist wel helpen om de app geforceerd af te sluiten en opnieuw te openen – in dat geval is het natuurlijk geen iPhone-fout. Laat in elk ander geval je apps voortaan gewoon staan. Je iPhone regelt het geheugen zelf en jij hoeft minder onnodige handelingen uit te voeren.

Meer tips?

Vond je de tip over deze iPhone-fout leuk en wil je er meer? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je regelmatig handige tips ontvangt!