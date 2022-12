iPhone-tips: zo meet je jouw lengte met je telefoon (en meer)

Wil jij je lengte meten, maar heb je geen meetlint bij de hand? Geen probleem! Gebruik de Meten-app op je iPhone. Maar deze app kan nog veel meer!

Verbeterde Meten-app

Het is alweer een tijd geleden dat de Meten-app van Apple een update heeft gekregen. Het is echter voor velen een app die snel vergeten wordt, waardoor een aantal leuke (en handige) functies maar weinig gebruikt worden.

De app is gratis te installeren in de App Store en biedt een aantal leuke functies. We zetten voor deze iPhone-tips de drie handigste functies voor je onder elkaar:

1. Je lengte meten met je iPhone

Je kunt gemakkelijk je eigen of iemand anders zijn lengte meten met de Meten-app. Deze functie is beschikbaar op de iPhone 12 Pro (Max), iPhone 13 Pro (Max) en iPhone 14 Pro (Max). Dit doe je als volgt:

Open de Meten-app; Zorg dat de persoon die je wilt meten volledig in beeld is; Neem de juiste afstand van de persoon; Er verschijnt een witte lijn met de lengte; Als je de meting vast wilt leggen maak je een foto met de witte knop rechtsonder.

Dit is dus een gemakkelijke manier om iemands lengte te meten. Er zijn wel een aantal kanttekeningen, de meting is namelijk bij benadering en kan soms incorrect uitvallen. Het is dus slim om de meting eventueel een tweede keer te doen, om er zeker van te zijn dat er geen foute inschatting is gemaakt. De meting blijft echter een indicatie.

2. Afstanden meten met de Meten-app

Eveneens handig in de Meten-app: je kan afstanden in een ruimte meten met de camera. Om dit te doen open je de de Meten-app opnieuw en richt je het witte rondje op het beginpunt vanaf waar je wilt meten. Om de plek te selecteren tik je op het witte plusje onderin het scherm.

Door je telefoon langzaam op een andere plek te richten komt er een witte lijn in beeld met daarbij de afstand vanaf het beginpunt. Als je het volgende punt hebt bereikt, zet je dit vast door weer op de witte plus te tikken. Zo meet je iedere keer opnieuw de afstand.

De afstand is het beste te meten door naar de plek te lopen, zo schat je iPhone de afstand preciezer in. Ook hier geldt weer dat de meting slechts een inschatting is, de exacte afstand kan iets afwijken.

3. Je iPhone als waterpas gebruiken

Tot slot nog een andere handige feature van de Meten-app: de app dient ook als een waterpas. Deze vind je rechtsonder in de app, naast ‘Meten’. Je kan je telefoon horizontaal en verticaal houden, als de iPhone een tijdje waterpas staat kleurt het scherm groen.

Pas hierbij wel op dat je telefoon niet een beetje scheef blijft staan door de volumeknoppen aan de zijkant, dit kan een vertekend beeld geven. De waterpas is een enorm handige feature bij het ophangen van planken bijvoorbeeld. In combinatie met de mogelijkheid om afstanden binnenshuis te meten is je iPhone dus je beste vriend als je aan het klussen of aan het verhuizen bent!

Meer iPhone-tips voor iOS 16

Er zitten nog meer functies in iOS 16 die je misschien ontgaan zijn. Daarom laten we je ook 3 functies in iOS 16 zien die je meteen moet uitzetten. Wil je meer iPhone-tips over welke nieuwe functies iOS 16 allemaal heeft? Check dan nog even het onderstaand artikel!

