Spotify heeft een nieuwe knop toegevoegd en die is voor alle gebruikers heel belangrijk. Dit kun je met de nieuwe badge in Spotify!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Steeds meer AI-muziek

Spotify komt met een belangrijke verandering! De muziekdienst heeft aangekondigd artiesten te gaan verifiëren. Om dat te doen voegt Spotify een nieuwe knop toe, waaraan je kunt zien dat de muziek door een bestaande artiest is geproduceerd. Op die manier maakt Spotify duidelijk onderscheid tussen artiesten en muziek die is gemaakt met kunstmatige intelligentie. Dat is ook wel nodig, want er zijn steeds meer nummers te vinden die met AI zijn gemaakt.

Kunstmatige intelligentie wordt steeds meer gebruikt, zo is ChatGPT inmiddels niet meer weg te denken uit de App Store. Dat kunstmatige intelligentie zo populair is merken ook muzikanten. Zij hebben steeds meer te maken met concurrentie van nummers die met AI zijn geproduceerd. Spotify neemt daarom maatregelen en maakt voortaan duidelijk onderscheid tussen authentieke en door AI-gegenereerde muziek.

Verificatie in Spotify

Heb je een abonnement op Spotify? Of luister je regelmatig gratis naar de muziekdienst? In dat geval verschijnt er binnenkort een belangrijke nieuwe knop, waaraan je ziet dat een artiest is geverifieerd door Spotify. Deze knop heeft de vorm van een groene ster met een transparant vinkje. Tik je op deze badge? Dan krijg je informatie over de artiest en geeft Spotify meer uitleg over de toegekende verificatie.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Spotify houdt rekening met een drietal aspecten bij het verifiëren van artiesten. De muziekdienst kijkt naar de activiteit van luisteraars, die over langere tijd stabiel moet zijn bij een artiest. Spotify controleert bovendien of de artiest voldoet aan de richtlijnen van het platform. Daarnaast bekijkt Spotify de concerten, merchandise en gelinkte sociale accounts om er zeker van te zijn dat er een bestaande artiest achter een profiel zit.

Spotify rolt nieuwe knop uit

Twijfel je wel eens of muziek met AI is geproduceerd? Dan komt Spotify binnenkort met een handige oplossing, want de nieuwe knop wordt geleidelijk uitgerold voor alle gebruikers. Aan de nieuwe badge zie je direct of je met een authentieke artiest te maken hebt, of dat de muziek toch met behulp van kunstmatige intelligentie is gemaakt. Voor artiesten is dit ook goed nieuws, omdat zij zich duidelijk kunnen onderscheiden van nummers die met AI zijn gecreëerd.

Zie iPhoned.nl vaker in Google Blijf eenvoudig op de hoogte van het laatste Apple-nieuws, reviews en tips.

De nieuwe knop verschijnt standaard onder de naam van een artiest bij de persoonlijke pagina op Spotify. Je kunt op deze badge tikken voor meer details over de artiest, waaronder een overzicht van concerten, releases van nieuwe muziek en relevante afspeellijsten. Spotify voegt bovendien een nieuwe categorie toe, waarin je alleen nog geverifieerde artiesten vindt. De nieuwe functie wordt nu geleidelijk uitgerold voor alle gebruikers, dus het verificatiesymbool is binnenkort zichtbaar voor iedereen.

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je geen enkele functie van Spotify mist!