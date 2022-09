iPhone-tips voor iOS 16: deze 3 functies moet je meteen uitzetten

iOS 16 is net uit en heeft veel leuke functies om uit te proberen. Toch heeft Apple ook een paar functies standaard aanstaan die je juist niet wilt gebruiken. In deze iPhone-tips laten we 3 functies van iOS 16 zien die je meteen moet uitzetten.

3 functies van iOS 16 die je meteen moet uitzetten

iOS 16 geeft je (oude) iPhone weer een frisse nieuwe look met toffe nieuwe functies. Denk bijvoorbeeld aan het nieuwe lockscreen waarmee je eindelijk meer vrijheid krijgt voor het instellen van een toffe achtergrond.

Toch zet iOS 16 ook een aantal functies standaard aan waar je niet per se op zit te wachten. In deze iPhone-tips laten we je daarom drie functies zien die je beter kunt uitzetten.

1. Zoekknop op het beginscherm verwijderen

Sinds iOS 16 is er een nieuwe zoekknop op het beginscherm verschenen en is de knop (met de puntjes) om tussen tabbladen te switchen verdwenen. Maar die nieuwe zoekknop heb je helemaal niet nodig. Je kunt namelijk op elk moment je iPhone doorzoeken door met je vinger in het midden van het scherm naar beneden te vegen. Zet daarom de knop gewoon uit, dat doe je op de volgende manier.

Zoekknop uitzetten in iOS 16 op iPhone Open ‘Instellingen’; Scrol naar beneden en kies voor ‘Beginscherm’; Zet de optie ‘Toon op beginscherm’ uit.

2. Gepersonaliseerde aanbevelingen en tips op iPhone uitzetten

Wanneer je door de App Store bladert, zie je regelmatig aanbevelingen, tips en reclame voor andere apps op je iPhone. Dit komt omdat er een optie (standaard) aanstaat die Apple toestemming geeft om dat te doen. Daarom kun je deze instelling maar beter uitzetten.

Ga naar ‘Instellingen’;

Tik op je Apple ID bovenaan het scherm;

Kies voor ‘Media en aankopen > Toon account’;

Zet de schuifknop bij ‘Gepersonaliseerde aanbevelingen’ uit en tik op ‘Gereed’.

3. Vragen om verbinding met hotspots

Misschien heb je het wel eens meegemaakt: je loopt door de stad en net als je je iPhone checkt, krijg je de vraag of je met een hotspot wilt verbinden. Vooral wanneer je een flink data-abonnement hebt is dat eigenlijk helemaal niet nodig. Het is daarnaast ook een stuk veiliger om juist niet met publieke hotspots te verbinden.

Je kunt instellen dat je iPhone het helemaal niet meer vraagt. In deze iPhone-tips laten we je precies zien hoe je dat doet.

Tik op ‘Instellingen’;

Ga naar ‘Wifi’ en scrol naar beneden;

Tik op ‘Vraag om verbinding’;

Kies vervolgens voor de optie ‘Uit’.

Meer iPhone-tips voor iOS 16

Er zitten natuurlijk ook leuke, nieuwe functies in iOS 16. Moet je de nieuwste versie van het besturingssysteem nog installeren? Pak dan de 4 handige iPhone-tips voordat je iOS 16 gaat installeren er nog even bij. Ben je meer geïnteresseerd welke nieuwe functies iOS 16 heeft? Check dan onderstaand artikel!

