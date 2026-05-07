Deze gewoonte is héél slecht voor de accu van je iPhone (en zo los je het op)

Veel gebruikers hebben een dagelijkse gewoonte, die heel slecht is voor de accu van de iPhone. Dit is de oplossing voor deze veelgemaakte fout!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone opladen

Haalt de accu van jouw iPhone het einde van de dag niet meer? De kans is dan groot dat de kwaliteit van de batterij is verslechterd. Het is normaal dat de batterijconditie van je iPhone minder wordt na een aantal jaar. Die verslechterde batterijconditie heeft gevolgen voor de accuduur, want je iPhone gaat dan steeds sneller leeg. Het is daarom belangrijk om goed om te gaan met de accu, zodat die zo lang mogelijk meegaat.

Toch hebben veel gebruikers een slechte gewoonte, die grote gevolgen heeft voor de accu van de iPhone. Veel iPhones worden iedere dag (of nacht) volledig opgeladen tot honderd procent. Doe jij dat ook, zodat je iPhone het zo lang mogelijk volhoudt overdag? Dan is het verstandig om deze gewoonte direct af te leren, want die heeft juist een negatief effect op de batterijconditie van je iPhone. Dit is de oplossing!

Batterijlimiet instellen

Het advies is om de accu van je iPhone tussen de twintig en tachtig procent te houden. Onder of boven deze percentages slijt de batterij van je iPhone sneller, dat heeft te maken met de chemische spanningen in de accu. Het is daarom schadelijk om je iPhone altijd op te laden tot honderd procent, want zo veroudert de accu veel sneller. Apple heeft daarvoor een slimme oplossing bedacht, waarmee je een einde maakt aan de slechte gewoonte bij je iPhone. Schakel deze functie in:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Batterij’; Kies voor ‘Opladen’; Verplaats de slider tot slot naar de gewenste oplaadlimiet.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is verstandig om een maximum batterijpercentage van tachtig of negentig procent te kiezen. Heb je de slider gesleept naar één van deze percentages? Dan laadt je iPhone voortaan niet verder op dan die limiet. Zo gaat je iPhone misschien minder lang mee op een dag, maar het is wel een slimme manier om om je accu op de lange termijn te beschermen. Met de oplaadlimiet voorkom je dat de batterij in je iPhone onnodig snel slijt én leer je direct een slechte gewoonte af.

Meer iPhone-tips

Het is tegenwoordig helemaal niet meer nodig om je iPhone volledig op te laden tot honderd procent. Apple heeft de accuduur van de nieuwste iPhones al sterk verbeterd, waardoor ze probleemloos een dag meegaan. Dat geldt ook als de iPhone ‘slechts’ tot tachtig of negentig procent is opgeladen. Het is daarom tijd om je oude gewoonte los te laten en de accu van je iPhone niet altijd volledig op te laden tot honderd procent.

Zie iPhoned.nl vaker in Google Blijf eenvoudig op de hoogte van het laatste Apple-nieuws, reviews en tips.

Leg jij je iPhone iedere nacht aan de oplader? Dan is het al helemaal aan te raden om een oplaadlimiet in te stellen. Het is nog slechter voor de accu om gedurende langere tijd aan de lader te liggen, terwijl de iPhone al volledig is opgeladen. Met de oplaadlimiet voorkom je dat. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief en volg ons op TikTok!