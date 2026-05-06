Deze 3 instellingen op je smart-tv móét je echt nu direct aanpassen

Maurice Snijders
Maurice Snijders
6 mei 2026, 17:22
4 min leestijd
Deze 3 instellingen op je smart-tv móét je echt nu direct aanpassen

Je smart-tv instellingen zijn standaard nooit optimaal, wat de beeldkwaliteit beperkt én zorgt dat je ongemerkt data deelt. Zo los je het op.

Lees verder na de advertentie.

Deze 3 instellingen op je smart-tv móét je aanpassen

Een beperking van de beeldkwaliteit merk je misschien nog wel op, maar dat jouw smart-tv dankzij de standaard instellingen mogelijk data deelt met fabrikanten en adverteerders waarschijnlijk niet. Het goede nieuws is dat je het met een paar simpele tweaks kunt oplossen.

1. Schakel Automatic Content Recognition uit

De kans is aanwezig dat je smart-tv stiekem met je meekijkt. Sommige tv’s scannen namelijk content via HDMI, zoals van je PlayStation of Apple TV. Daar merk je natuurlijk niets van, maar het is geen goed nieuws voor je privacy. Gelukkig kun je er iets aan doen. Zoek in de instellingen naar ACR (Automatic Content Recognition) en schakel die optie uit. Doe hetzelfde met instellingen zoals ‘persoonlijke aanbevelingen’, ‘gepersonaliseerde advertenties’ en kijkgedrag-tracking. Loop ook gelijk alle andere privacy-instellingen door en schakel alles uit wat met data en marketing te maken heeft.

smart-tv instellingen

2. Verbeter het beeld

Denk je dat het beeld van je smart-tv al goed is? De kans is groot dat dit niet het geval is. De standaard instellingen van je smart-tv zijn namelijk afgestemd op de winkelvloer, niet op jouw woonkamer. Het resultaat hiervan zijn onnatuurlijk felle kleuren en een beeld dat er eerder nep dan realistisch uitziet.

Om dit te fixen, kies je een beeldmodus als ‘Film’ of ‘Bioscoop’ voor een natuurlijker resultaat. Vermijd ‘Dynamic’ of ‘Sport’, want die maken het beeld vaak te fel. Zet dan de helderheid en het contrast iets hoger voor meer detail in donkere scènes, maar zwart moet wel echt zwart blijven. Zet de scherpte zo laag mogelijk — hoger betekent namelijk niet beter, maar juist minder realistisch beeld. Schakel ook motion smoothing en andere beeldverbeteringen uit. Die lijken misschien handig, maar maken films en series vaak minder mooi.

3. Check de audio-instellingen

Het geluid van je smart-tv kan waarschijnlijk beter klinken dan je denkt. De ingebouwde speakers zijn vaak prima, maar door de standaardinstellingen klinkt het geluid al snel vlak of onnatuurlijk. Ook dat kun je gelukkig gemakkelijk verbeteren. Voor het beste resultaat zet je in de instellingen van je smart-tv de audio-uitvoer op ‘PCM’. Gebruik je een uitgebreid surround-systeem, dan kun je het beste voor ‘Bitstream’ kiezen.

Schakel ook functies als ‘virtual surround’ en ‘3D-audio’ uit. Die proberen ruimtelijk geluid na te bootsen, maar maken het in de praktijk vaak juist minder prettig om naar te luisteren. Wil je echt een flinke upgrade, dan kun je een soundbar overwegen. Maar met de juiste instellingen kom je vaak al een heel eind.

Zie iPhoned.nl vaker in Google

Blijf eenvoudig op de hoogte van het laatste Apple-nieuws, reviews en tips.

Voeg ons toe als voorkeursbron in Google

Geen smart-tv?

Heb je (nog) geen smart-tv? In dat geval is er een eenvoudige manier om jouw televisie slimmer te maken, want de Apple TV biedt toegang tot alle applicaties die je nodig hebt. Zo kijk je naar Netflix, HBO Max, YouTube en alle andere streamingdiensten zónder een dure smart-tv te kopen. De nieuwste Apple TV biedt ondersteuning voor 4K, zodat je jouw favoriete films en series in de hoogste kwaliteit bekijkt. Dit zijn de laagste prijzen:

Apple TV deals

Apple TV

€ 166,95

1 dag

Bekijk bij Belsimpel
Belsimpel

Apple TV

€ 167,00

1 dag

Bekijk bij Media Markt
Media Markt

Apple TV

€ 167,00

1 dag

Bekijk bij Amazon
Amazon

Apple TV

€ 179,99

2 dagen

Bekijk bij Conrad
Conrad

Apple TV

€ 184,95

1 dag

Bekijk bij Belsimpel
Belsimpel
Vergelijk alle Apple TV prijzen
Bron afbeelding: pcmag
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Basisinstellingen Apple TV Apple audio en tv Apple Apple TV

Bekijk ook

Wil je een screenshot maken van je Apple TV? Zo werkt dat!

Wil je een screenshot maken van je Apple TV? Zo werkt dat!

18 juli 2025

Handige tips voor je Apple TV waar je nog nooit van hebt gehoord

Handige tips voor je Apple TV waar je nog nooit van hebt gehoord

6 juni 2025

Silo op Apple TV+: kijk bij ons de eerste aflevering – gratis!

Silo op Apple TV+: kijk bij ons de eerste aflevering – gratis!

28 juni 2023

Apple AirPlay: zo stream je een foto of video naar je Apple TV of smart-tv

Apple AirPlay: zo stream je een foto of video naar je Apple TV of smart-tv

19 november 2021

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple TV
Apple TV

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren