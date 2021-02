Als je CarPlay gebruikt, kan het gebeuren dat de verbinding wegvalt. Zo zorg je dat de CarPlay-verbinding weer wordt gefixt.

De CarPlay verbinding valt weg

Als je aan het rijden bent, wil je natuurlijk niet dat de CarPlay-verbinding wegvalt. Plots weet je dan niet meer hoe je moet rijden, omdat de navigatie-app van je keuze niet meer in beeld staat, of je muziek of podcast valt weg. Wij leggen uit hoe je de verbinding weer herstelt.

1. Geef CarPlay toegang

Zorg dat je binnen iOS CarPlay toestemming geeft om verbinding te maken met je auto terwijl je iPhone is vergrendeld. Dat doe je door naar instellingen te gaan en vervolgens voor ‘Algemeen > CarPlay’ te kiezen. Daar selecteer je jouw auto en zorg je dat ‘CarPlay indien vergrendeld’ staat ingeschakeld.

Zorg ervoor dat je de nieuwste updates hebt gedownload. Met name de updates van iOS zijn belangrijk, omdat je door iOS te updaten ook direct CarPlay bijwerkt.

3. Probeer een kabel

CarPlay kun je draadloos en bedraad gebruiken. Draadloos kan uiteraard alleen als je auto dat ondersteunt. Hoewel draadloos in theorie het makkelijkst is, is het niet de meest stabiele optie. Merk je dat als CarPlay regelmatig wegvalt als je de iPhone draadloos aansluit? Probeer het dan eens met een kabel. Dan ben je verzekerd van een veel stabielere verbinding.

4. Maak de oplaadpoort van je iPhone schoon

Gebruik je een kabel om je iPhone aan te sluiten voor CarPlay, dan kan het ook gebeuren dat de verbinding wegvalt. Dat kan aan de kabel liggen, maar de kans is groter dat het met de oplaadpoort van je iPhone te maken heeft.

Als je jouw iPhone regelmatig in je broekzak steekt, verzamelt er vanzelf allemaal stof in de oplaadpoort. Daardoor kunnen de connectors in de kabel soms niet compleet contact maken en valt de verbinding dus weg. Maak die oplaadpoort dus eens schoon, bijvoorbeeld door met een wattenstaafje of tandenstoker voorzichtig de stof eruit te plukken. Pas op dat je daarbij geen onderdelen raakt. Lees meer tips over het schoonmaken van je iPhone.

5. Gebruik een officiële kabel

Geeft de kabel alsnog problemen en weet je zeker dat deze niet stuk is? Zorg er dan voor dat je een officiële kabel gebruikt.

6. Start je iPhone opnieuw op

Veel problemen worden vrij simpel opgelost: door apparaten opnieuw op te starten. Start je iPhone dus eens een keer helemaal opnieuw op. Zo kun je jouw iPhone opnieuw opstarten.

