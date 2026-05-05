WhatsApp heeft per direct een nieuwe knop – dit kun je ermee

WhatsApp heeft een nieuwe knop, waarmee je toegang krijgt tot veel meer functies in de berichtendienst. Dit kun je met de nieuwe button!

Nieuwe knop in WhatsApp

Gebruik jij regelmatig WhatsApp? In dat geval is je vast al opgevallen dat er een nieuwe knop verschijnt, zodra je WhatsApp opent op je smartphone. Meta heeft een nieuwe button toegevoegd in de vorm van een paarse cirkel. Deze wordt automatisch getoond als je jouw lijst met alle gesprekken in WhatsApp bekijkt. Klik je op de knop? Dan krijg je toegang tot alle functies van Meta AI in de berichtendienst.

Meta AI is inmiddels meer dan een jaar beschikbaar in WhatsApp. In 2025 voegde Meta de chatbot toe aan de berichtendienst, maar de interface van Meta AI is nu aangepast. WhatsApp toonde lange tijd een blauwe cirkel als je de applicatie opende, die is nu verwijderd. In plaats daarvan verschijnt een paarse cirkel, waardoor je een nieuwe knop in WhatsApp kunt gebruiken. Met die button verandert WhatsApp in een volwaardige chatbot.

Meta heeft niet alleen de knop in WhatsApp aangepast, maar ook de interface van Meta AI. Waar je voorheen een lange uitleg over de dienst zag in WhatsApp, verschijnt nu een overzicht van mogelijke vragen die je kunt stellen aan de chatbot. Meta AI in WhatsApp lijkt daarmee steeds meer op andere diensten als ChatGPT. Tik je op de nieuwe paarse knop in WhatsApp? Dan kun je eenvoudig een vraag stellen aan Meta AI.

In WhatsApp verschijnen automatisch voorbeelden van opdrachten die je bij Meta AI kunt invoeren. Denk hierbij aan het opstellen van een sollicitatiebrief, het plannen van een bruiloft of het schrijven van een bericht aan een klasgenoot of collega. Je kunt op één van deze suggesties tikken, vervolgens vraagt WhatsApp om extra informatie om de opdracht af te ronden. Je hebt zo geen ChatGPT of andere chatbot meer nodig op je smartphone.

Heb je de nieuwe knop in WhatsApp gebruikt en een opdracht ingevoerd bij Meta AI? Het gesprek met de chatbot verschijnt dan in je lijst tussen alle andere chats. Je kunt deze chat dan ook weer verwijderen, dat doe je door het gesprek naar links te vegen en op ‘Meer > Verwijder chat’ te tikken. De chat wordt dan niet meer weergegeven in je gesprekkenlijst, maar houd er dan wel rekening mee dat je de geschiedenis met Meta AI ook niet meer kunt teruglezen.

WhatsApp heeft er dus een nieuwe knop bij, die de berichtendienst in een complete chatbot verandert. Als je de button liever verbergt hebben we slecht nieuws, want het is helaas niet mogelijk om de paarse cirkel te verwijderen in WhatsApp. Je kunt Meta AI wél uitschakelen in al je gesprekken, hier vertellen we hoe je dat doet.