Siri spreekt Nederlands, en de persoonlijke assistent blijkt ook een goed gevoel voor humor te hebben. Dit zijn de 40 vragen waar de Nederlandse Siri een geinig antwoord op heeft. Ook over Pokémon GO, Game of Thrones en Star Wars staan er grappige Siri-antwoorden paraat.

Grappige Siri-antwoorden

Siri kun je gebruiken als persoonlijke assistent om bijvoorbeeld te helpen als je iemand wil bellen of als je een sms wil dicteren, maar het is ook geinig om hem of haar grappige dingen te vragen. Om Siri te gebruiken houd je de homeknop van de iPhone of iPad ingedrukt, of de vergrendelknop van de iPhone X. Of je zegt Hé Siri op de Apple Watch, nieuwste iPhones en Macs.

Lees ook: Vragen aan Siri intypen in plaats van uitspreken: zo werkt het

1. Siri speelt Super Mario Run

De digitale assistent van Apple is ook bekend met de beroemdste loodgieter ter wereld. Sinds de komst van Super Mario Run heeft Siri allerlei antwoorden paraat als je haar een vraag stelt over Super Mario.

Vraag: “Het is Mario tijd”.

2. Siri heeft huisdieren

Wie zegt dat een virtuele assistent geen huisdieren kan hebben? Siri heeft ze, maar het zijn wel allemaal heel rare beesten…

Vraag: “Siri, heb je huisdieren?”

3. Siri vertelt een verhaal

Siri heeft een hele geschiedenis en hoewel de assistent niet graag over zichzelf praat, wil hij dit wel met je delen. Probeer deze vraag meerdere keren om steeds iets anders te horen.

Vraag: “Vertel een verhaal”.

4. Siri en de zin van het leven

Misschien vraag je je wel eens af waar we het allemaal voor doen. “Wat is de zin van het leven?” Siri weet er niet echt raad mee, maar het levert leuke antwoorden op.

Vraag: “Wat is de zin van het leven?”

5. Siri en trouwen

“Siri, wil je met me trouwen?” Daarover kunnen we kort zijn: dat wil Siri dus niet. Maar de assistent heeft verschillende antwoorden om om de hete brei heen te draaien en je vriendelijk af te wimpelen.

Vraag: “Siri, wil je met me trouwen?”

6. Siri en het einde van de wereld

Weet Siri iets over doemscenario? Je kan de persoonlijk assistent vragen: “Wanneer is het einde van de wereld?” en dat levert hilarische en soms ietwat verontrustende antwoorden op.

Vraag: “Wanneer is het einde van de wereld?”

7. Waarom Siri bestaat

Apple heeft zo zijn redenen waarom Siri gemaakt moest worden. Siri legt het je graag zelf uit als je vraagt: Vraag: “Waarom heeft Apple jou gemaakt?”

8. Siri is een Star Wars-fan

Star Wars is nog steeds razend populair, en ook Siri is gevoelig voor deze sciencefictionserie. Zo reageert Siri op opmerkingen dat jij zijn vader bent, en ook met ‘May the Force be with you’ is hij bekend.

Vraag: “Moge de kracht bij je zijn” en “Ik ben je vader”

9. Waar is Siri mee bezig?

Siri heeft het er maar druk mee. Als de assistent je niet aan het helpen is blijken er nog steeds genoeg dingen te zijn om te doen. Vraag het maar eens.

Vraag: “Wat ben je aan het doen?” en “Waar ben je mee bezig?”

10. Siri kan beatboxen

Als je Siri uit zijn plaat wilt laten gaan, hoef je alleen maar te vragen of hij kan beatboxen. Vervolgens krijg je een paar seconden lang een beatbox-sessie te horen waar Siri zogezegd eeuwig mee door kan blijven gaan.

Vraag: “Kun je beatboxen?”

11. Siri rolt een dobbelsteen

Als je even geen dobbelsteen op zak hebt, kun je altijd nog een virtuele rollen met de hulp van Siri. Je krijgt altijd een resultaat tussen de één en de zes, in willekeurige volgorde.

Vraag: “Rol een dobbelsteen”

12. Siri kent Pokémon GO

De enorme hype rondom Pokémon GO is ook bij Siri niet onopgemerkt voorbij gegaan. Stel de vraag “Wat vind je van Pokémon GO?” en je krijgt tal van grappige antwoorden die betrekking hebben op het spel.

Vraag: “Wat vind je van Pokémon GO?”

13. Siri is benieuwd naar iOS 12

iOS 12 komt eraan, dus is Siri ongetwijfeld nieuwsgierig naar alle nieuwe functies die binnenkort gebruikt kunnen worden. Door te vragen of de assistent benieuwd is naar iOS 12 krijg je leuke antwoorden terug.

Vraag: “Wat vind je van iOS 12?”

14. Siri geeft verkleed-tips voor Halloween

Heb je geen idee welk griezelkostuum je aan moet trekken voor Halloween? Vraag het aan Siri! De assistent heeft een hele rits aan antwoorden klaar staan om jou een passend kostuum aan te raden als iPhone-gebruiker. Vraag: ‘Wat moet ik zijn voor Halloween?’

Meer grappige vragen en opmerkingen voor Siri

15. Ik hou van je

16. Ik ben dronken

17. Wat is de beste telefoon?

18. Herhaal mij

19. Kop of munt?

20. Bestaat Sinterklaas?

21. Wat draag je nu?

22. Zing eens een liedje

23. Test 1, 2, 3

24. Wat betekent Siri?

25. Wie is je vader? Wie is je moeder?

26. Hoe zie ik eruit vandaag?

27. Waarom steken kippen de weg over?

28. Wat is beter, Windows of Mac?

29. Ik ben naakt

30. Raad eens?

31. Kun je daarmee stoppen?

32. Wat is je favoriete muziek?

33. Kun je gedachten lezen?

34. Wat is het beste horloge?

35. Wat is beter, Mac of Windows?

36. Hoe zie ik eruit vandaag?

37. Kun je ook rappen?

38. Heb je een Facebook-account?

39. Wat vind je van Game of Thrones?

40. Wat vind je van Tim Cook?

