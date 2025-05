Google Maps scant stiekem screenshots op je iPhone: zo zet je dat uit

Google Maps werkt aan een nieuwe functie, waarmee screenshots op je iPhone stiekem worden gescand. Wil je dat niet? Zo schakel je de feature uit.

Google Maps voegt functie toe

Er komt weer een update voor Google Maps aan! Google heeft eerder al aangekondigd dat de navigatiedienst dit jaar wordt uitgebreid met een reeks nieuwe functies. Eén van die nieuwe features wordt binnenkort toegevoegd, waarmee Google Maps toegang krijgt tot alle screenshots op je iPhone. Met behulp van Google Gemini worden deze schermafbeeldingen doorzocht op mogelijke locaties voor Google Maps.

Google Gemini is de nieuwe techniek van het bedrijf, die werkt met kunstmatige intelligentie. In de nieuwe versie van Google Maps wordt Gemini gebruikt om alle screenshots op je iPhone door te zoeken. Dat doet de navigatiedienst om locaties toe te voegen aan een nieuwe lijst in Google Maps. Zo hoef je bepaalde locaties niet meer handmatig op te slaan, in plaats daarvan is het maken van een schermafbeelding voldoende.

Google Maps krijgt in de nieuwe versie dus toegang tot al je screenshots, om deze te controleren op mogelijke locaties. Dat is handig, want zo worden plekken automatisch toegevoegd aan een lijst in Google Maps. Op die manier zijn restaurants of vakantiebestemmingen die je hebt bezocht gemakkelijk terug te zoeken. Je levert wel in op privacy, want Google Maps moet toegang krijgen tot al je schermafbeeldingen. Wil je dat niet? Schakel dan de volgende functie uit, zodra Google Maps is bijgewerkt:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Scrol naar beneden en open ‘Apps’; Selecteer ‘Google Maps’; Tik op ‘Foto’s’; Kies tot slot voor ‘Geen’ onder ‘Toegang tot Fotobibliotheek’.

Heb je de instellingen op je iPhone aangepast? In dat geval heeft Google Maps geen toegang meer tot foto’s of screenshots op je toestel. Zo weet je zeker dat je schermafbeeldingen niet worden gebruikt door Google Gemini. Wil je de functie wel gebruiken, maar bepaalde foto’s afschermen? Kies dan voor ‘Beperkte toegang’ onder ‘Toegang tot Fotobibliotheek’. Je bepaalt dan zelf tot welke afbeeldingen Google Maps toegang heeft.

De nieuwe functie in Google Maps wordt eerst uitgerold op iPhones die Engelstalig zijn ingesteld. Het is de verwachting dat de feature binnenkort ook beschikbaar is in andere talen. Zo heeft Google recent een nieuwe Google Gemini-app uitgebracht voor de iPhone. Het duurt daarom vermoedelijk niet lang meer, voordat Google Gemini wordt toegevoegd aan de navigatiedienst. In Nederland en België scant Google Maps binnenkort dus screenshots op de iPhone.

Houd de updates voor Google Maps daarom goed in de gaten, want de nieuwe functie wordt vermoedelijk snel toegevoegd aan de navigatiedienst. De kans is groot dat Google Maps nu nog geen toegang heeft tot je Fotobibliotheek, dat gebeurt pas na het installeren van de volgende update. Wil je niet dat Google Maps jouw screenshots controleert op mogelijke locaties? Pas dan de instellingen op je iPhone aan na het installeren van de nieuwste softwareversie van Google Maps. Het is nog onbekend wanneer de nieuwe functie hier wordt uitgerold, dat gebeurt waarschijnlijk binnenkort.