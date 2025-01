Dit zijn de vier beste alternatieven voor Google Maps

Google Maps is waarschijnlijk de populairste navigatie-app in Nederland, maar er zijn genoeg goede alternatieven. Dit zijn de beste vier!

Alternatieven voor Google Maps

Google Maps is niet alleen populair, het is ook gewoon een uitstekende navigatie-app. Dat wil echter niet zeggen dat de alternatieven minder goed zijn. In tegendeel. Heb je even genoeg van Google Maps, dan kun je met een gerust hart een van deze alternatieven uitproberen.

1. Waze

Wil je een alternatief proberen omdat je liever geen Google-app gebruikt, dan ben je bij Waze aan het verkeerde adres. Waze bestaat al sinds 2006 maar is sinds 2013 van Google. Heb je daar geen problemen mee, dan is Waze een uitstekende optie.

Het kenmerkende van Waze is dat de app in hoge mate gebruikmaakt van de gebruikers. Dat wil zeggen dat meldingen van gebruikers direct in de hele community worden gedeeld, zodat je altijd razendsnel op de hoogte bent van files en ongelukken op je route. Waze geeft je dan ook gelijk een alternatieve route die je kunt kiezen. De app is overigens alleen bruikbaar als je met de auto reist. In het openbaar vervoer en op de fiets heb je er eigenlijk niets aan.

2. Apple Kaarten

Als je een iPhone hebt, is een van de meest voor de hand liggende alternatieven voor Google Maps ongetwijfeld Apple Kaarten. Kort na de lancering in 2012 kreeg de app veel kritiek, maar inmiddels doet Apple Kaarten niet meer onder voor Google Maps. Ze hebben ook best veel overeenkomsten. Zo heb je de keuze uit verschillende vervoersmiddelen, zoals de auto, de fiets en het openbaar vervoer. Maar ook als je te voet gaat, is Apple Kaarten handig.

Door het gebruik van vectorkaarten verbruikt Apple Kaarten wat minder data dan Google Maps. Verder kom je bij grote steden zogenaamde ‘Flyovers’ tegen, waarbij de locatie vanuit verschillende perspectieven fotorealistisch wordt weergegeven.

3. Here WeGo

Een van de minder bekende alternatieven voor Google Maps is de app Here WeGo. Ook deze app doet in de basis hetzelfde als Google Maps, en geeft je de optie om onder andere te kiezen voor wandelen, autorijden en het openbaar vervoer. Ook is het mogelijk om motorroutes te plannen, waarbij je al dan niet voor een toeristische route kiest. Desgewenst sluit je snelwegen uit en stel je een maximumsnelheid in zodat je rustig kunt toeren.

Here WeGo lijkt een beetje op Waze, in de zin dat er actief gebruik wordt gemaakt van meldingen van gebruikers. Vooralsnog lijkt Waze daar wel wat beter in te zijn, mogelijk omdat er meer mensen gebruik van maken.

4. OsmAnd

OsmAnd is een navigatie-app die gebruikmaakt van opensource-software. Osm staat voor OpenStreetMap en And voor Automotive Navigation Data. OsmAnd legt de nadruk op offline gebruik. Een van de eerste dingen die je doet is dan ook kaarten downloaden. Dat bespaart data en is ook handig wanneer je een slechte internetverbinding hebt. Bij Google Maps heb je die optie ook, maar bij OsmAnd is het een voorwaarde om de app te gebruiken.

Verder verzamelt OsmAnd in tegenstelling tot Google Maps geen gebruikersgegevens. Heb je privacy hoog in het vaandel staan, dan is OsmAnd dus een van de betere alternatieven voor Google Maps. OsmAnd is overigens wel de minst gebruiksvriendelijke app van de vier.