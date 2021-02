Apple maakt van Android naar iOS overstappen heel makkelijk met de app Move to iOS (Stap Over Naar iOS). In deze tip laten we zien hoe je contactpersonen en je bestanden naar een iPhone overdraagt.



Van Android naar iOS overstappen: gebruik deze Apple-app

Apple wil natuurlijk dolgraag dat eigenaren van een Android-smartphone de overstap maken naar de iPhone. Daarom hebben ze Move to iOS gemaakt, een app die je gratis in de Play Store kunt downloaden. Met deze app helpt Apple je een handje om gegevens zoals foto’s, filmpjes en de personen in je contactenlijst over te zetten. Wel zo handig: je hoeft dit niet handmatig te doen en je raakt zo min mogelijk data kwijt.

Voordat je begint met het overzetten van de gegevens, zijn er een aantal zaken die je even moet controleren. Die zetten we hieronder voor je op een rijtje:

Sluit zowel de Android-telefoon als de iPhone aan op het stopcontact;

Controleer de bestandsgrootte die je van Android naar iOS wil overzetten, en zorg dat dit niet het geheugen van je iPhone overschrijdt;

Schakel wifi in op de Android-telefoon voordat je met de overdracht begint;

Zorg dat je de Chrome-app naar de laatste versie bijwerkt op je Android-toestel, wanneer je ook je Chrome-bladwijzers wil overzetten.

Kies zelf welke gegevens je naar de iPhone overzet

Heb je bovenstaande stappen gecontroleerd, dan kun je beginnen met het overzetten van je gegevens van Android naar iOS. Download hiervoor de Move to iOS-app via Google Play. Ook belangrijk is dat je de onderstaande stappen volgt tijdens het configureren van je nieuwe iPhone.

Start je iPhone op en volg de stappen op het scherm. Kies bij ‘Apps en gegevens’ voor ‘Zet gegevens over van Android’; Pak je Android-toestel erbij en open Move to iOS; Volg de stappen op het scherm. Tik op ‘Continue’, accepteer de voorwaarden en kies ‘Find Your Code’; Tik op je iPhone op ‘Ga Door’ en wacht tot je de code ziet; Voer deze code in op je Android-telefoon zodat het ‘Transfer Data-scherm’ verschijnt.

Bestanden overzetten van Android naar iPhone

Nu de twee apparaten aan elkaar gekoppeld zijn, kun je precies aangeven welke bestanden je wel en niet over wil zetten van Android naar iOS. Hier kun je kiezen voor contacten, foto’s en video’s bladwijzers, e-mailaccounts, agenda’s en berichten. Ook worden automatisch alle gratis apps aan je nieuwe iTunes-account gekoppeld zodat je ze snel kunt downloaden. Betaalde apps worden in je iTunes-verlanglijst gezet.

Afhankelijk van de bestanden die je hebt geselecteerd, kan het even duren voordat de overdracht is voltooid. Laat tijdens het overzetten van je gegevens beide telefoons liggen en wacht tot de balk op het iPhone-scherm helemaal gevuld is. Volg daarna de stappen op het scherm om de configuratie verder te voltooien.

