Sony 1000X The Collexion review: mooi geluid en tof uiterlijk voor een pittige prijs

De Sony 1000X The Collexion is een prachtige koptelefoon, maar hij is peperduur. Wij vertellen je of hij deze prijs waard is.

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Pluspunten Mooie en luxe look

Mooie en luxe look Comfortabel op je hoofd

Comfortabel op je hoofd Goede ruisonderdrukking en sound Minpunten Duur

Duur Accuduur (24 uur) iets minder dan de WH-1000XM6

Accuduur (24 uur) iets minder dan de WH-1000XM6 Niet opvouwbaar

Sony 1000X The Collexion review

Wanneer Sony met een nieuwe koptelefoon komt, weet je vrijwel zeker dat het goed is. Maar nu heeft het Japans bedrijf écht iets bijzonders gemaakt en alles uit de kast getrokken. Meer hierover lees je in deze review van de 1000X The Collexion!

Dit is namelijk geen WH-1000XM6 met een ander kleurtje. Sony heeft de koptelefoon een heel stuk luxer gemaakt. Alles is mooier afgewerkt en ze hebben hoogwaardigere materialen gebruikt.

Maar daarmee is het ook de duurste Sony-koptelefoon in deze serie tot nu toe. De 1000X The Collexion kost namelijk maar liefst 629 euro en is beschikbaar in het wit en zwart.

Dat is veel geld. Heel veel geld zelfs. Maar maakt dit prijskaartje deze Sony ook beter dan de het vorige paradepaardje, de WH-1000XM6? Op sommige vlakken wel, maar niet op alle.

Mooie look en comfortabel

Pak je de Collexion vast, dan snap je meteen wat Sony heeft gedaan. Waar de WH-1000XM6 vooral praktisch en licht is, is deze Sony juist erg chic en mooi afgewerkt. De koptelefoon bestaat uit metaal, zacht kunstleer en dikke oorkussens. Hij oogt daarmee een stuk meer premium dan de WH-1000XM6 die voornamelijk uit plastic bestaat.

The Collexion weegt ongeveer 320 gram en is daarmee wel wat zwaarder dan de XM6 met zijn 254 gram. Maar hij is altijd nog een stukje lichter dan een van zijn andere concurrenten, de 386 gram zware AirPods Max 2.

Het grappige is dat hij ondanks het extra gewicht ontzettend prettig zit. Sony zegt dat ze meer kussenmateriaal in de hoofdband hebben gestopt. En dat merk je ook als je hem vergelijkt met de andere koptelefoons uit de 1000X-serie.

De dikkere kussens verdelen de druk goed bovenop je hoofd. Daardoor kun je deze koptelefoon uren dragen zonder dat het gaat irriteren. Ook zijn de oorschelpen wat groter dan de vorige generatie, waardoor ze net wat beter om je oren zitten.

De koptelefoon is alleen niet echt compact. De WH-1000XM6 is opvouwbaar en die kun je een stuk makkelijker in je tas kwijt. De Collexion is dat niet, maar je krijgt er wel een mooie (hardcase) opberghoes bij, met een handvat.

Zo klinkt de Sony 1000X The Collexion

Maar hoe klinkt de nieuwste Sony koptelefoon? Nou dat is vrij makkelijk: gewoon ontzettend goed. Ga je een groot verschil merken met de WH-1000XM6? Niet echt. Om eerlijk te zijn hoorden wij vrij weinig verschil met het vorige paradepaardje.

Bij de XM6 is de bas wat prominenter aanwezig en bij de Collexion komen de middentonen wat beter naar voren. Echte puristen kunnen waarschijnlijk nog wel wat meer verschillen horen, maar beide koptelefoons klinken gewoon goed in dagelijks gebruik.

Uitstekende noise cancelling

De ruisonderdrukking is bij Sony altijd al ontzettend goed geweest. Treingeluiden, snorrende airco’s en geroezemoes verdwijnen daardoor al snel naar de achtergrond. De goedkopere WH-1000XM6 doet dit volgens de specs net iets beter dan de Collexion. Maar de betere specificaties ga je niet echt merken als je aan het luisteren bent.

Wel vallen de oorschelpen net wat anders op je hoofd bij het nieuwe model. Het is even schuiven om te zorgen dat ze goed afsluiten, maar dat is ook afhankelijk van de vorm van je hoofd.

360 Upmix

De Sony 1000X The Collexion heeft net als de XM6 een speciale 360 Upmix-functie. Daarmee probeert de koptelefoon gewone muziek, films en games wat dieper, breder en ruimtelijker te laten klinken. Vooral de ‘Muziek’-modus klinkt best aardig , maar in de praktijk gebruikten we meestal de standaard luistermodus.

De Collexion klinkt namelijk van zichzelf al prima en met de equalizer kun je veel naar wens aanpassen. De digitale trukendoos die de 360 Upmix eroverheen gooit heeft de neiging om stemmen wat minder natuurlijk te maken en instrumenten een vreemd randje geven.

Touchcontrols en knoppen

Net als bij de vorige koptelefoons heeft de Collexion ook touchcontrols in de rechter oorschelp. Die werken prima, maar het is even wennen voordat je de exacte plek te pakken hebt. In het begin skip je regelmatig naar het volgende nummer, terwijl je eigenlijk het volume juist wat hoger wilt zetten.

Op de oorscherp vind je verder een minijack en een aan/uit-knop. Daarnaast zit er nog een knop om de ruisonderdrukking aan (of uit) te zetten en een knop om de soort Upmix aan te passen.

Accuduur: niet helemaal premium

Met noise cancelling aan haalt Sony ongeveer 24 uur uit een acculading. Zonder ANC is dat ongeveer 32 uur. Je kunt bovendien twee apparaten tegelijk verbinden en Bluetooth LE Audio wordt ondersteund.

Vierentwintig uur luisteren is genoeg voor een lange vliegreis of een paar werkdagen. Maar de WH-1000XM6 haalt ongeveer 30 uur uit een volle lading en die is een stuk goedkoper. De AirPods Max 2 zijn overigens wel een stuk slechter met maar maximaal 20 uur op één charge.

Sony 1000X The Collexion vs de grootste concurrenten

Een van de grootste concurrenten van Sony 1000X The Collexion tijdens het schrijven van deze review is zijn oudere broer, de Sony WH-1000XM6. Deze koptelefoon is lichter, praktischer, beter opvouwbaar en heeft een langere accuduur. De XM6 is momenteel vanaf ongeveer 333 euro bij Amazon.nl verkrijgbaar. Dat betekent dat je bijna 300 euro extra betaalt voor de Collexion. Je betaalt dan vooral voor het chique uiterlijk van de koptelefoon.

Dan is er nog de AirPods Max 2. Apple gebruikt een H2-chip, heeft zeer goede noise cancelling, een uitstekende transparantiemodus en ondersteunt lossless audio via USB-C. Maar de accu houdt het slechts 20 uur vol. De koptelefoon van Apple klinkt prima, maar dat doet die van Sony ook. De 1000X The Collexion geeft je wel meer opties om het geluid zelf aan te passen.

De AirPods Max 2 heeft nog wel een belangrijk voordeel als je thuis alles van Apple gebruikt. Wisselen tussen een iPhone, Mac en iPad gaat bijna vanzelf. Gebruik je Android, Windows én Apple door elkaar? Dan is Sony de betere keuze.

De AirPods Max 2 kosten momenteel € 507,95. Daarmee is Apple zo’n honderdtwintig euro goedkoper dan de luxe koptelefoon van Sony.

Conclusie review Sony 1000X The Collexion

De Sony 1000X The Collexion is een heerlijke koptelefoon. Hij zit lekker, ziet er zeer tof uit en klinkt prachtig. Zet je favoriete muziek op en je hoort kleine details die bij goedkopere bluetooth-koptelefoons makkelijk verdwijnen. Ook de bas is diep zonder te overheersen. En anders kun je altijd nog met de equalizer helemaal losgaan. Maar 629 euro blijft veel geld. Zeker omdat de WH-1000XM6 voor ongeveer 300 euro minder te vinden is en vrijwel dezelfde specificaties heeft. Je betaalt dus vooral voor de chiquere uitstraling van The Collexion. De AirPods Max 2 is vooral interessant als je helemaal in de Apple-wereld zit. Deze koptelefoon is ook behoorlijk prijzig, maar nog net niet zo duur als de luxe koptelefoon van Sony. The Collexion is een behoorlijke aanslag op je portemonnee, maar het is de mooiste Sony-koptelefoon voor mensen die geluid, comfort en luxe net wat belangrijker vinden dan een goede deal. Wil je vooral de beste koptelefoon voor elke dag die niet al teveel kost? Check dan de WH-1000XM6 of ga voor de AirPods Max 2 als je volledig in het Apple-ecosysteem zit. Maar wil je de meest bijzondere Sony en mag het wat kosten? Dan is The Collexion absoluut een aanrader!

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