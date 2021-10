iOS 15.1 SharePlay: een liedje delen en samen naar muziek luisteren

In iOS 15.1 zit nu eindelijk SharePlay! Maar wat kun je er eigenlijk mee? Wat dacht je van samen naar muziek luisteren via FaceTime: SharePlay maakt dit stukken makkelijker. Hoe je dat precies doet, laten we je in deze tip zien.

Samen naar muziek luisteren met SharePlay

SharePlay maakt het makkelijker om muziek, films en foto’s te delen met je vrienden en familie. Met SharePlay kan je bijvoorbeeld samen naar een film kijken of lekker swingend met z’n allen naar muziek luisteren. Je hoeft hiervoor niet bij elkaar in dezelfde ruimte te zitten, want je deelt de muziek via FaceTime. Hoe je het aanzet? Lees je in onderstaande stappen.

Een liedje delen en samen naar muziek luisteren met SharePlay: Start een FaceTime-gesprek met je vrienden; Open Apple Music en kies een liedje om af te spelen; Kies voor de optie ‘SharePlay’ en het liedje wordt afgespeeld bij jou en je vrienden;

SharePlay-muziek luisteren: dit heb je nodig

Er zitten wel een aantal kanttekeningen aan. Uiteraard moeten jij en iedereen waarmee je een liedje wil delen iOS 15.1 draaien. Om een liedje te starten (en te delen) moet ook iedereen een abonnement op Apple Music hebben. Het is (nog) niet mogelijk om een nummer vanuit Spotify of YouTube Music te delen via SharePlay.

iOS 15.1 downloaden

Heb je je iPhone (of iPad) nog niet bijgewerkt naar de nieuwste versie? Dan kun je SharePlay dus niet gebruiken. Maar geen nood, want de nieuwste update is beschikbaar voor alle recente iPhones.

Had je iOS 15 nog niet op je iPhone gezet omdat je bang was voor bugs? Dan is iOS 15.1 (en iPadOS 15.1) ook een heel mooi moment om te updaten. Naast een paar uitgestelde functies, bevat deze update namelijk een hoop bugfixes en verbeteringen voor de stabiliteit. Hoe je de update installeert, lees je hieronder.

Lees meer: iOS 15.1 en iPadOS 15.1 met nieuwe functies zijn nu te downloaden

