iOS 15.2 bèta 2: deze vernieuwingen komen naar je iPhone

De volgende grote tussentijdse update voor de iPhone is iOS 15.2. Inmiddels is daarvan de tweede bèta (een testversie) verschenen, met opvallend veel veranderingen. We zetten ze op een rijtje.

iOS 15.2 bèta 2

Het nieuwe iOS 15.2 is een interessante tussentijdse update, want de software voegt nogal wat functies toe. Na de eerste bèta wisten we al dat de iPhone er met iOS 15.2 vier nieuwe functies bij krijgt. Nu zijn meer vernieuwingen bekend.

1. Digitale erfenis

Tijdens WWDC in juni presenteerde Apple de functie Digital Legacy (digitale nalatenschap), waarbij je mensen kunt aanwijzen als ‘Legacy’-contactpersonen. Zij hebben na je overlijden toegang tot je account en persoonlijke gegevens.

Je vindt de functie straks in iOS 15.2 door de Instellingen-app te openen en boven op je naam te tikken. Vervolgens kies je ‘Wachtwoord en beveiliging > Legacy Contact’. Hier kies je iemand uit die na je overlijden toegang krijgt tot de gegevens van je account, zoals je foto’s, berichten, notities en meer.

2. Communicatie veiligheid

In de tweede bèta van iOS 15.2 voegt Apple een Communication Safety-functie voor kinderen toe. Met de functie waarschuwt de Berichten-app kinderen wanneer ze beelden met naaktheid ontvangen of verzenden. Bij het ontvangen van zo’n beeld wordt de foto met machine learning wazig gemaakt. De functie staat standaard uit, dus hij moet wel eerst door ouders worden ingeschakeld.

3. Verberg mijn e-mailadres

In iOS 15 en macOS Monterey introduceerde Apple de functie ‘Verberg mijn e-mailadres’, waarbij willekeurige e-mailadressen worden gegenereerd bij het inloggen bij apps en websites.

In iOS 15.2 wordt deze functie uitgebreid, want hij komt naar de Mail-app. Gebruikers kunnen op het ‘Van’-veld tikken en voor de optie ‘Mijn e-mail verbergen’ kiezen. Zo maak je een willekeurig e-mailadres aan, waarbij mails automatisch naar je persoonlijke inbox worden doorgestuurd.

4. Scan-functie in Zoek mijn-app

De Zoek mijn-app krijgt er een nieuw optie bij: ‘Items die mij kunnen volgen’. Door op deze optie te tikken, zoek je naar items in de buurt die kunnen worden gebruikt om een locatie te achterhalen. Het gaat om bluetoothtrackers die geactiveerd zijn in de Zoek mijn-app, zoals de AirTag. Als er een item wordt gedetecteerd, krijg je instructies om het apparaat uit te schakelen.

5. TV-app

In iPadOS 15.2 is de TV-app van Apple grondig vernieuwd. Er is een zijbalk die de tabbalk onderin het scherm vervangt, waardoor het navigeren tussen de verschillende onderdelen eenvoudiger wordt.

Wat iPadOS 15.2 en iOS 15.2 allebei krijgen, is een speciaal Store-tabblad. Voorheen stonden de films en series van Apple TV+ en de iTunes Store door elkaar, wat erg verwarrend kon zijn. Straks zijn ze dus van elkaar gescheiden.

iOS 15.2 installeren

Naar verwachting is iOS 15.2 ergens eind november te installeren. Wel kun je alvast aan de slag met de vernieuwingen in iOS 15.1. Wat Apple in de tussentijdse update veranderde, lees je hier:

