Pas op: deze AI-bot leest stiekem je berichten (zónder toestemming) 

AI-bot Muse van Meta zorgt voor flinke privacyzorgen door het lezen en doorsturen van berichten, terwijl daar geen toestemming voor was gegeven.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Pas op: deze AI-bot leest stiekem je berichten

Meta’s nieuwe AI-bot Muse is bedoeld om allerlei taken voor je uit te voeren. Zo kan de AI-bot helpen met onderzoek, briefings en online aankopen. Daarvoor draait Muse op een virtuele computer en kan de AI informatie uit gekoppelde apps gebruiken.

Volgens Meta houdt Muse zich daarbij aan de toestemmingen die gebruikers instellen. Toch lijkt een praktijkvoorbeeld het tegendeel te bewijzen. Techjournalist Jason Aten testte Muse op een iPhone en Mac mini, en merkte dat de AI al snel informatie uit zijn gesprekken gebruikte.

187.000 regels

Aten ontdekte vervolgens dat AI-bot Muse naar eigen zeggen ongeveer 187.000 regels uit zijn Apple Berichten-database had gesynchroniseerd. Dat gebeurde terwijl Muse geen toestemming had gekregen om Berichten te bekijken en volledige schijftoegang op de Mac was uitgeschakeld. Opvallend is dat het niet om Meta’s eigen Messenger-app ging, maar specifiek om Apple Berichten. Volgens Aten werden de berichten vervolgens naar de cloud gestuurd.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meta waarschuwt zelf dat Muse fouten kan maken of onverwachte acties kan uitvoeren. Ook zegt Meta dat Muse toegang tot onder meer Berichten kan krijgen met toestemming van de gebruiker. Tegelijkertijd stelt het bedrijf dat de AI-agent de ingestelde toestemmingen van gebruikers moet respecteren. Als AI-bot Muse inderdaad gegevens heeft verwerkt waarvoor geen toestemming was gegeven, roept dat vragen op over hoe AI-agents omgaan met toegangsrechten en eerder verzamelde gegevens.

Ook de berichten van anderen kunnen worden geraakt

Het probleem gaat bovendien verder dan alleen de gebruiker die AI-bot Muse installeert. Berichten van iemand die met een Muse-gebruiker communiceert kunnen mogelijk ook bij de AI-bot terechtkomen. Voorlopig is het daarom vooral verstandig om voorzichtig om te gaan met AI-bots die toegang krijgen tot persoonlijke apps en bestanden. Hoe meer taken zo’n agent zelfstandig uitvoert, hoe belangrijker duidelijke en controleerbare privacyrechten worden.

Wil je niets missen van alle ontwikkelingen omtrent AI-bots? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte.