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Nieuwe WhatsApp-functie zorgt ervoor dat je nóóit meer een verjaardag vergeet

Maurice Snijders
Maurice Snijders
29 september 2026, 15:33
2 min leestijd
Nieuwe WhatsApp-functie zorgt ervoor dat je nóóit meer een verjaardag vergeet

Voor iedereen die weleens een verjaardag vergeet, komt WhatsApp binnenkort met een handige nieuwe functie die je er automatisch aan herinnert.

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Met deze WhatsApp-functie vergeet je geen verjaardag

WhatsApp krijgt een speciale manier om de verjaardag van contactpersonen onder de aandacht te brengen. De functie wordt volgens WABetaInfo momenteel ontwikkeld en moet onderdeel worden van het nieuwe tabblad Contacten.

Wanneer een contactpersoon jarig is, verschijnt er een taart-emoji met de tekst ‘Birthday today’ onder de naam van die persoon. De melding blijft de hele dag zichtbaar, zodat je hem niet zomaar mist. Dat is vooral handig als je WhatsApp dagelijks gebruikt, want dan hoef je niet eerst een andere app te openen om te kijken wie er jarig is.

whatsapp verjaardag

Geen aparte lijst

Je hoeft de verjaardagen bovendien niet zelf te verzamelen in WhatsApp. De app haalt de informatie rechtstreeks uit het adresboek van je iPhone. Heb je bij een contactpersoon al een verjaardag opgeslagen? Dan kan WhatsApp die datum automatisch gebruiken. Staat er nog niets ingevuld, dan kun je de verjaardag simpelweg toevoegen in de Contacten-app. Je hoeft dus geen aparte verjaardagslijst in WhatsApp bij te houden.

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WhatsApp gaat vervolgens nog een stap verder. Het bedrijf werkt namelijk ook aan een optie om de verjaardag rechtstreeks op het contactinformatiescherm weer te geven. Daar verschijnt de datum bovenaan de contactgegevens. Zodoende kun je straks ook buiten de verjaardag om snel controleren wanneer iemand jarig is, zonder daarvoor je agenda te openen.

Nog even geduld

Voorlopig hoef je de nieuwe functie voor verjaardagen nog niet te zoeken in WhatsApp, want die is momenteel nog in ontwikkeling. Ook heeft WhatsApp nog geen releasedatum bekendgemaakt. Het kan bovendien zijn dat het ontwerp of de werking vóór de uiteindelijke release nog verandert. Toch is het een opvallend handige toevoeging die eraan komt. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

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Bron afbeelding: wabetainfo
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