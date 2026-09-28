Apple werkt aan Apple Watch zónder scherm (en die heeft een groot voordeel)

Apple werkt volgens een nieuw gerucht aan een Apple Watch zonder scherm – het apparaat is vooral bedoeld om gezondheid en sport te meten.

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Apple werkt aan Apple Watch zónder scherm

Apple test naar verluidt prototypes van een Apple Watch zonder scherm die veel weg heeft van de Whoop en een beetje van de Google Fitbit Air. Het gaat om een stoffen band met een computermodule waarin verschillende sensoren zijn verwerkt. Het is op dit moment nog niet duidelijk of het apparaat daadwerkelijk op de markt komt. Het project bevindt zich volgens Bloomberg nog in een vroege onderzoeksfase.

Het grootste verschil met de Apple Watch is natuurlijk het ontbreken van een scherm. Dat klinkt aanvankelijk als een nadeel, maar juist daarin zit volgens het gerucht de aantrekkingskracht. Een schermloze tracker is namelijk volledig gericht op het verzamelen van gezondheids- en sportgegevens. Je krijgt dus niet voortdurend meldingen, berichten en andere informatie op je pols. De gegevens bekijk je later op je iPhone.

AI-interpretatie van een Apple Watch zonder scherm.

Concurrentie

Apple richt zich met een Apple Watch zonder scherm duidelijk op producten zoals Whoop en de Google Fitbit Air. Die apparaten focussen sterk op gezondheid, herstel en sport, zonder de extra functies van een smartwatch. Een ander groot voordeel is dat de batterij van zo’n wearable waarschijnlijk veel langer meegaat.

Opvallend genoeg haalt Apple al verschillende ideeën uit deze categorie naar de Apple Watch. Zo beschikken recente modellen over de nieuwe gereedheidsscore. Ook de Gezondheid-app krijgt steeds meer mogelijkheden om gezondheidsgegevens overzichtelijker te presenteren.

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Nog lang wachten

Voorlopig hoef je niet naar de winkel te rennen voor een Apple Watch zonder scherm. Apple onderzoekt het product nog en kan het project uiteindelijk ook schrappen. Als de tracker er daadwerkelijk komt, gebeurt dat volgens de huidige informatie op zijn vroegst in 2028. Toch is het interessant dat Apple deze richting verkent. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte.