iOS 27: op deze datum krijgt je iPhone de grootste update van 2026

Apple heeft de releasedatum van de grootste iPhone-update in 2026 aangekondigd! Op deze datum kun je iOS 27 installeren op je iPhone.

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dagen uren minuten seconden Officiële release van iOS 27 iOS 27

iOS 27 release

Apple heeft een reeks nieuwe producten gepresenteerd! De nieuwe iPhones en Apple Watches van 2026 zijn aangekondigd, maar dat is niet alles. Apple maakt de releasedatum van de grootste software-updates van het jaar traditiegetrouw ook bekend bij de presentatie van de nieuwe iPhone. Dat is dit jaar niet anders, waardoor we weten op welke datum iOS 27 naar je iPhone komt.

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Je kunt iOS 27 op maandag 14 september 2026 installeren. Vanaf die dag kun je jouw iPhone bijwerken naar de nieuwste softwareversie. Apple brengt grote updates doorgaans rond 19.00 uur Nederlandse tijd uit. Volgende week maandag is iOS 27 rond dat tijdstip beschikbaar voor alle gebruikers met een ondersteunde iPhone. De update brengt vooral veel verbeteringen voor de prestaties en bestaande functies.

Wil jij direct aan de slag met alle nieuwe functies van iOS 27 op je iPhone? Bekijk hier hoe je gratis een iOS 27-gids in huis haalt:

Veel nieuwe functies

Met iOS 27 komen verschillende nieuwe functies naar je iPhone. De grootste verandering zit dit jaar onder de motorkap, want Apple heeft veel aandacht besteed aan snelheid en stabiliteit van de software. Apps openen app sneller, het systeem reageert vlotter en verschillende onderdelen van iOS gebruiken minder stroom. Het ontwerp blijft grotendeels hetzelfde als in iOS 26, waardoor Apple vooral bestaande onderdelen van het besturingssysteem heeft verbeterd.

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Veel standaard-apps op je iPhone krijgen er eveneens nieuwe functies bij, waaronder Camera, Foto’s, Safari, Wachtwoorden en Opdrachten. Safari kan tabbladen met Apple Intelligence automatisch ordenen en de Camera-app krijgt een vernieuwde interface. Foto’s krijgt uitgebreidere hulpmiddelen voor het bewerken van afbeeldingen. Apple voegt daarnaast nieuwe opties voor ouderlijk toezicht toe, waarmee ouders nauwkeuriger bepalen hoe kinderen hun iPhone gebruiken.

Wachten op Siri AI

Met iOS 27 introduceert Apple bovendien Siri AI, een compleet nieuwe versie van de spraakassistent. Helaas kun je die functie in Nederland en België voorlopig niet gebruiken. Apple stelt Siri AI op de iPhone en iPad uit in de Europese Unie vanwege de Digital Markets Act. Andere onderdelen van Apple Intelligence zijn wel beschikbaar op geschikte toestellen. Voor de AI-functies heb je minimaal een iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max of een nieuwer ondersteund model nodig. Bekijk hier op welke iPhones iOS 27 werkt:

Op maandag 14 september verschijnen naast iOS 27 meer grote software-updates van Apple. De iPad, Mac(Book), Apple Watch, Apple TV en Apple Vision Pro krijgen dit najaar eveneens een nieuwe softwareversie. Het gaat om iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 en visionOS 27. Maandag kun je iOS 27 gratis downloaden via ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’ op je iPhone. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!