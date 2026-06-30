Met watchOS 27 komt er een opvallende verandering naar je Apple Watch. Dit gaat er veranderen op Apple’s smartwatch.

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watchOS 27 verandert je Apple Watch compleet (met dit nieuwe onderdeel)

Je Apple Watch krijgt binnenkort een flinke verandering. Apple past namelijk in watchOS 27 het startscherm van de Apple Watch aan . Dat is het scherm dat je ziet als je op de Digital Crown drukt (de ronde knop aan de zijkant).

Tot nu toe had je twee keuzes. Standaard krijg je al je apps als een enorme verzameling vol kleine rondjes te zien. Dat ziet er leuk uit, maar je moet soms wel even zoeken waar die ene app ook alweer stond. Of je kiest voor een lijst, waarbij alle apps netjes onder elkaar staan.

Nieuw startscherm in watchOS 27

In watchOS 27 komt daar het nieuwe startscherm bij die nog voor het standaardoverzicht getoond wordt. Hierop zijn slechts zes apps te zien, en dat zijn de apps die je vaak gebruikt of net hebt geopend. Siri krijgt daarbij standaard een plekje in het midden, maar in Nederland is Siri niet beschikbaar. Dus bij ons komt een andere app te staan.

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Wil je al je apps bekijken? Dan kan dat nog steeds. Onderaan staat een knop waarmee je naar je volledige app-overzicht gaat. Daar kun je gewoon weer voor de bekende rasterweergave of de lijstweergave kiezen.

De nieuwe functie is eigenlijk best handig. Want vaak gebruik je slechts een paar apps echt vaak op je Apple Watch. De rest gaat meestal via widgets, complicaties of meldingen. Dan is het ook een stuk logischer dat Apple voor dit nieuwe startscherm kiest.

Dit is wanneer watchOS 27 verschijnt

Apple brengt watchOS 27 als het goed is in september uit voor iedereen. Vanaf dat moment kun je de update meteen op je Apple Watch zetten. Wil je weten wanneer het zover is? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!