Deze 6 aankondigingen heb je gemist (bij het speciaalste Apple-event in jaren)

Apple heeft op woensdag 9 september 2026 groot nieuws gedeeld. Deze zes aankondigingen heb je gemist bij het speciaalste Apple-event in jaren!

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Bijzonder Apple-event

Apple heeft de nieuwe iPhones en Apple Watches van 2026 gepresenteerd! Op woensdag 9 september 2026 vond het ‘Surprise and shine’-evenement plaats, dat misschien wel het bijzonderste Apple-event in jaren was. John Ternus verzorgde de presentatie voor het eerst als de CEO van Apple en deed een aantal opvallende aankondigingen. Ben je benieuwd welke dat zijn? Dit waren de zes belangrijkste aankondigingen tijdens het evenement!

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1. iPhone Duo

De belangrijkste aankondiging van het evenement was zonder twijfel de iPhone Duo. De iPhone Duo beschikt over twee schermen: dichtgeklapt is dat een 5,4-inch scherm, opengeklapt wordt het een 7,6-inch display. Zo is de iPhone ongeveer even groot als de iPad mini 2024. Apple heeft iOS 27 bovendien aangepast, waardoor je eenvoudig kunt multitasken op de compleet nieuwe iPhone. Hier lees je meer over de iPhone Duo:

2. iPhone 18 Pro (Max)

Naast de iPhone Duo zijn ook de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max gepresenteerd. Beide toestellen draaien op de nieuwe A20 Pro-chip, hebben een verstelbaar diafragma en komen met een kleiner Dynamic Island. De behuizing is eveneens aangepast, want Apple kiest voor een reeks nieuwe kleuren. De reguliere iPhone 18 verschijnt pas in 2027, waardoor we dit jaar alleen de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max zien. Bekijk hier welke functies je bij de iPhone 18 Pro krijgt:

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3. iPhone 18 Pro Max

De iPhone 18 Pro Max heeft veel van dezelfde functies, maar heeft een betere accuduur en groter scherm. Door de nieuwe chip heeft de iPhone 18 Pro Max de langste accuduur die we ooit bij een iPhone hebben gezien. Dat is niet de enige verbeteringen, want ook deze iPhone is beschikbaar in een reeks nieuwe kleuren. Wil je weten wat er nog meer is veranderd? Lees hier meer over de iPhone 18 Pro Max:

4. Apple Watch Series 12

Bij de Apple Watch zijn twee nieuwe modellen aangekondigd. De Apple Watch Series 12 is het reguliere model, dat dit jaar een grote upgrade heeft gekregen. Apple heeft de Apple Watch voorzien van de nieuwe S11-chip, die veel sneller en energiezuiniger is. Dat is niet alles, want de behuizing van de smartwatch is aangepast. Je kunt kiezen uit een reeks nieuwe kleuren én uit een nieuwe materiaalsoort. Hier lees je alles over de nieuwe Apple Watch:

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5. Apple Watch Ultra 4

De beste Apple Watch is in 2026 nóg beter geworden, want Apple heeft de Apple Watch Ultra 4 uitgebracht. De vierde generatie van de Apple Watch Ultra heeft eveneens een nieuwe chip, maar daar blijft het niet bij. Apple voorziet de volgende Apple Watch Ultra van meer gezondheidsfuncties en een verbeterde accuduur. Ben je enthousiast? Bekijk hier alles over de vierde generatie van de Apple Watch Ultra:

6. AirPods 5

De AirPods 5 hebben een verrassende upgrade gekregen, want ze beschikken standaard over ruisonderdrukking. Waar de AirPods 4 kwamen zonder actieve ruisonderdrukking, hoef je bij de AirPods 5 niet meer bij te betalen voor deze functie. Daarnaast is de bediening verbeterd en klinkt je favoriete muziek nóg beter. Hier vertellen we je alles over de vijfde generatie van de AirPods:

Meer over het iPhone-event

Apple heeft veel grote aankondigingen gedaan op woensdag 9 september, met als absoluut hoogtepunt de introductie van de iPhone Duo. We hoeven niet lang meer te wachten op alle nieuwe producten, want de pre-order van de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max begint op zaterdag 12 september 2026. De Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4 kun je nu al bestellen, bekijk hier meer over de pre-order:

Naast alle nieuwe hardware brengt Apple ook een reeks nieuwe softwareversies uit. Op 14 september verschijnen de grootste software-updates van het jaar. Dat zijn dit jaar iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27, tvOS 27 en visionOS 27. Alle besturingssystemen krijgen een verbeterde versie van Liquid Glass en werken veel sneller. Wil jij niks missen van het evenement? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!