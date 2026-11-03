Videoland gaat op de schop: dit merk jij daarvan in 2027

Er gaat het nodige veranderen bij Videoland. De streamingdienst krijgt er een abonnement bij. Maar wat betekent dat voor de prijs?

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Videoland krijgt sport van Viaplay

Videoland gaat zijn aanbod uitbreiden. Dat komt doordat DPG Media, het bedrijf achter Videoland, de Nederlandse activiteiten van Viaplay heeft overgenomen. De overname werd op 30 oktober 2026 afgerond.

Daarmee krijgt Videoland ook de sportrechten van Viaplay in handen. Dit zijn onder andere Formule 1, het Engelse voetbal uit de Premier League en darts van de PDC. Maar sport wordt niet zomaar toegevoegd aan je bestaande abonnement.

Apart sportabonnement bij Videoland

Videoland heeft bevestigd dat sport een apart aanbod wordt. Dat betekent dat je straks zelf kunt kiezen of je ook sport wilt kijken. Heb je al een Videoland-abonnement en kijk eigenlijk alleen series en films? Dan hoef je niet extra te gaan betalen voor sport.

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Wil je juist wél naar de Formule 1 of Premier League kijken? Dan kun je straks een extra sportabonnement afsluiten. Hoeveel dat abonnement gaat kosten, is nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk hoe de verschillende sporten precies worden aangeboden. Videoland verwacht daar in de loop van 2027 meer over te vertellen.

Wat verandert er nu aan de prijzen bij Videoland?

Voorlopig niets. Heb je een abonnement op Videoland of Viaplay? Dan kun je gewoon blijven kijken zoals je gewend bent. De prijzen en apps blijven nog een tijdje hetzelfde. Nieuwe klanten kunnen zelfs nog een Viaplay-abonnement afsluiten onder de bestaande voorwaarden.

Heb je inmiddels genoeg van Videoland en ben je op zoek naar wat anders? Bekijk hier de prijzen van de populairste streamingdiensten!