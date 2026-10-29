Heb jij een rijbewijs? Houd dit bericht dan héél goed in de gaten

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
29 oktober 2026, 18:21
2 min leestijd
Heb jij een rijbewijs? Houd dit bericht dan héél goed in de gaten

Heb je een rijbewijs? Dan moet je even goed opletten. Er gaat namelijk een gevaarlijk sms’je rond dat zogenaamd afkomstig is van de RDW.

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Opgelet als je een rijbewijs hebt

De RDW ken je waarschijnlijk wel. Deze organisatie regelt in Nederland onder andere de registratie van voertuigen en rijbewijzen. Maar ook hun worden nu misbruikt door oplichters.

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Volgens Opgelicht?! van AVROTROS gaat er een sms rond waarin wordt gesproken over een ‘administratieve sanctie’. Dat klinkt behoorlijk serieus, waardoor je misschien meteen wilt weten wat er aan de hand is.

rdw sanctie

En dat is precies waar de oplichters op hopen. In de sms staat namelijk een link die je naar een nepsite van de rdw brengt. Daar kunnen je persoonlijke gegevens in verkeerde handen vallen.

Zo herken je het gevaarlijke bericht van RDW

Gelukkig zijn er een paar dingen waaraan je de valse sms kunt herkennen. Zo staat het woord ‘officiële’ verkeerd geschreven, zonder de puntjes op de e. Ook bevat het bericht een link naar een website die helemaal niets met de echte organisatie te maken heeft.

De RDW stuurt echter helemaal geen sms-berichten. Dat heeft de organisatie zelf bevestigd aan Opgelicht?!. Krijg je toch zo’n bericht, dan weet je dus dat er iets niet klopt.

Heb je per ongeluk op de link gedrukt? Dan hoef je niet meteen in paniek te raken. Voer voor de zekerheid wel een virusscan uit op je device, want er kan ongemerkt schadelijke software op je toestel terechtkomen.

internetoplichting

Heb je ook gegevens ingevuld? Neem dan contact op met de RDW. Zijn er bankgegevens gedeeld, bel dan direct je bank. Verander ook eventueel ingevoerde wachtwoorden en schakel tweestapsverificatie in.

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Bron afbeelding: Mikhail Nilov
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