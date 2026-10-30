Deze populaire provider heeft last van (gevaarlijke) spamberichten

Heb je een sms’je van Odido gekregen op je iPhone waarin staat dat je je telefoonnummer moet bijwerken? Pas dan goed op!

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Pas op voor deze nep-sms van Odido

Oplichters proberen klanten van Odido opnieuw in de val te lokken. Dit keer gebeurt dat met een sms waarin staat dat je je telefoonnummer moet bijwerken om de diensten van Odido te blijven gebruiken. Het bericht ziet er als volgt uit.

Het lijkt misschien op een belangrijk bericht, maar trap er niet in. Deze sms is niet afkomstig van Odido, maar het is spam. Het komt van oplichters die zich voordoen als de provider.

Zo herken je het neppe Odido-bericht

Gelukkig zijn er een paar zaken waaraan je deze nep-sms kunt herkennen. Kijk bijvoorbeeld goed naar de link. Daar staat ‘mijnodido.onl’, terwijl de officiële website van de provider odido.nl is. Dat kleine verschil is makkelijk te missen.

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Ook de afzender verraadt de oplichting. Het bericht komt namelijk van een standaard 06-nummer, terwijl Odido aangeeft dat officiële sms’jes de naam ‘Odido’ als afzender hebben.

Daarnaast probeert het bericht je onder druk te zetten. Je krijgt het idee dat je iets moet regelen om de diensten van Odido te kunnen blijven gebruiken. En dat is precies wat de oplichters willen. Twijfel je aan een betalingsverzoek? Op Mijn Odido zie je meteen of je echt nog iets moet betalen.

Toch op de link geklikt? Dit moet je doen

Heb je het linkje in het Odido spam-bericht toch geopend? Sluit dan meteen de website en vul vooral geen persoonlijke gegevens, wachtwoorden of betaalgegevens in. Heb je al gegevens ingevuld? Verander dan direct de betreffende wachtwoorden. Heb je bankgegevens gedeeld, neem dan ook contact op met je bank.

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