Heb je ooit Popcorn Time geïnstalleerd? Dan loopt je apparaat mogelijk gevaar

Heb je vroeger weleens films of series gekeken via Popcorn Time? Dan is het verstandig om je Mac even te checken.

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Popcorn Time blijft op de achtergrond actief

Popcorn Time was jaren geleden een populaire app waarmee je gratis films en series kon kijken. Er verschenen verschillende versies, waarvan Time4Popcorn er een van is. Juist die versie blijkt nu een beveiligingsprobleem te hebben.

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Volgens beveiligingsbedrijf Eye Research bleef een klein onderdeel van de app op de achtergrond draaien. Dat programmaatje controleerde bij het opstarten van je Mac automatisch of er updates beschikbaar waren. Zelfs als je Popcorn Time al jaren niet meer had geopend.

Die updatefunctie controleerde echter niet goed of de gedownloade software wel veilig was. Kwaadwillenden zouden daardoor schadelijke programma’s kunnen installeren en volledige toegang tot je Mac krijgen.

Honderdduizenden Macs lopen gevaar

De makers van Time4Popcorn zijn jaren geleden gestopt met de app. Daardoor werden sommige internetadressen die voor updates werden gebruikt niet meer beheerd. Criminelen hadden deze adressen kunnen overnemen om schadelijke software te verspreiden.

Volgens Eye Research zijn naar schatting 250000 tot 350000 Macs kwetsbaar. Gelukkig vonden de onderzoekers geen aanwijzingen dat criminelen daadwerkelijk misbruik hadden gemaakt van het probleem.

De onderzoekers besloten ook zelf in te grijpen. Ze namen een van de internetadressen over en gebruikten de updatefunctie om deze op getroffen apparaten uit te schakelen. Zo werden meer dan een miljoen Macs en Windows-computers geholpen.

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Wat moet jij doen doen?

Toch is het gevaar nog niet helemaal verdwenen. De onderzoekers waarschuwen dat Time4Popcorn ook andere beveiligingsproblemen heeft. Bovendien zijn niet alle internetadressen die de app gebruikt in veilige handen.

Heb je Popcorn Time vroeger geïnstalleerd en staat de app nog op je Mac? Dan raden de onderzoekers aan om deze te verwijderen.

Niet iedere versie van Popcorn Time is getroffen. Maar omdat Time4Popcorn ook onder de naam Popcorn Time werd aangeboden, is het niet goed te zien welke versie je hebt. Controleer daarom voor de zekerheid of de oude app nog op je Mac staat.

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