App Store krijgt belangrijke veranderingen (met deze gevolgen voor jou)

Apple voert belangrijke veranderingen door in de App Store, die mogelijk gevolgen hebben voor jou. Dit verandert er.

Veranderingen in de App Store

Er komen weer veranderingen aan voor de App Store! Apple heeft het afgelopen jaar meerdere aanpassingen doorgevoerd, die in de meeste gevallen het gevolg van Europese wetgeving waren. Zo hebben ontwikkelaars meer vrijheid gekregen bij het promoten van acties en kortingen in de App Store en staan ontwikkelaars een kleiner percentage af aan Apple. Nu heeft Apple nog meer aanpassingen aangekondigd, want er komen meer leeftijdsrestricties in de webwinkel.

Op dit moment geeft de App Store al vier leeftijdsgrenzen aan, dat gebeurt bij spellen die zijn bedoeld voor vier jaar, negen jaar, twaalf jaar en zeventien jaar en ouder. De laatste twee leeftijdsclassificaties worden vervangen door nieuwe categorieën, want Apple maakt binnenkort onderscheid tussen games die zijn bedoeld voor dertien jaar, zestien jaar of achttien jaar en ouder. Door deze veranderingen hanteert Apple straks vijf leeftijdsclassificaties in de App Store.

Meer leeftijdsclassificaties

Deze nieuwe leeftijdsclassificaties gelden als uitbreiding op het ouderlijk toezicht in Schermtijd. Ouders kunnen via deze functie beperken welke applicaties op het apparaat van een kind worden geïnstalleerd. Daar krijgen ouders binnenkort meer mogelijkheden bij, want ze kunnen de leeftijdslimiet dan ook instellen op dertien, zestien of achttien jaar. Met deze veranderingen passen de classificaties in de App Store beter bij de leeftijd van het kind.

Voor het bepalen van de leeftijdslabel kijkt Apple naar de inhoud van de games. Zo krijgen applicaties met informatie over medische behandelingen automatisch een leeftijdsclassificatie van zestien jaar of ouder. Applicaties met materiaal over gokspelen of verwijzingen naar alcohol- of drugsgebruik krijgen een leeftijdslabel van achttien jaar of ouder. De veranderingen bij de leeftijdsclassificaties in de App Store zorgen ervoor dat je gemakkelijker kunt bepalen of een app geschikt is voor jezelf of je gezin.

App Store in iOS 26

De nieuwe leeftijdsclassificaties gelden als vervanging op de bestaande categorieën in de App Store. Dat betekent dat de labels voor twaalf en zeventien jaar en ouder zullen verdwijnen in de webwinkel. In plaats daarvan introduceert Apple de classificaties dertien, zestien en achttien jaar en ouder. Valt jouw kind in deze leeftijdscategorie en heb je schermtijd en ouderlijk toezicht ingeschakeld? Dan kun je de leeftijdsgrens voor het installeren van applicaties binnenkort nauwkeuriger bepalen.

Let wel op, want de leeftijdsclassificatie van een aantal bestaande apps verandert later dit jaar. Het kan daarom zijn dat ouders opnieuw toestemming moeten geven voor deze applicaties. Apple hanteert de nieuwe leeftijdslabels vanaf iOS 26. Die update verschijnt in september, ontwikkelaars hebben nu de tijd om de leeftijdsclassificaties handmatig aan te passen. Ben je benieuwd wanneer iOS 26 verschijnt? Lees dan hier meer over de verwachte release van dé iPhone-update van het jaar!