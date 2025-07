CarPlay krijgt de beste functie ooit in iOS 26 (maar die werkt niet altijd)

CarPlay krijgt er met iOS 26 een langverwachte functie bij, maar die werkt helaas niet altijd. Dit is de grootste verandering!

CarPlay in iOS 26

Apple brengt met iOS 26 niet alleen nieuwe functies naar de iPhone, ook CarPlay wordt veel beter. De nieuwe interface met Liquid Glass komt naar CarPlay, waardoor het besturingssysteem er binnenkort compleet anders uitziet. Dat is niet alles, er komen ook veel nieuwe features naar CarPlay. Apple brengt een langverwachte functie naar CarPlay, want het is vanaf iOS 26 voor het eerst mogelijk om video’s af te spelen op het scherm van de wagen.

Het is opvallend dat deze functie met iOS 26 naar CarPlay komt, omdat Apple deze langverwachte verandering helemaal niet heeft aangekondigd bij de WWDC 2025. Het bedrijf vermeldt de nieuwe feature wél op de website, dus het is zeker dat je vanaf iOS 26 video’s kunt bekijken op het scherm van je auto. Dit was lange tijd verboden, maar daar brengt iOS 26 verandering in. CarPlay krijgt ondersteuning voor AirPlay, zodat je straks video’s kunt afspelen op het display in de wagen.

Nieuwe functie werkt niet altijd

Apple voert met iOS 26 een grote verandering door bij CarPlay, want het is straks voor het eerst toegestaan om video’s te bekijken via het besturingssysteem. Het bedrijf verbood dit lange tijd om de veiligheid van weggebruikers te beschermen. De veiligheid van weggebruikers staat nog steeds voorop, het is daarom niet mogelijk om tijdens het rijden video’s af te spelen. Dit kan alleen als de auto is geparkeerd, om afleiding tijdens het rijden te voorkomen..

Staat je auto geparkeerd en wil je een video bekijken? In dat geval registreert de iPhone dat het voertuig niet in beweging is, vervolgens kun je een serie of film afspelen via AirPlay. De bewegingssensoren in de iPhone controleren de bewegingen van de wagen, om te voorkomen dat weggebruikers toch video’s bekijken tijdens het rijden. De nieuwe functie van CarPlay in iOS 26 wordt geblokkeerd als je onderweg bent met de auto.

Release van iOS 26

Het afspelen van video’s in CarPlay is vooral goed nieuws als je een elektrische wagen hebt. Met de nieuwe functie in iOS 26 kun je via CarPlay je favoriete serie of film kijken, terwijl de auto wordt opgeladen op een parkeerplaats. Tesla biedt deze optie al langer aan, maar het afspelen van video’s ontbrak lange tijd bij CarPlay. Het is nog onduidelijk of alle wagens met CarPlay ondersteuning voor AirPlay krijgen. Wel is duidelijk dat de nieuwe feature naar de eerste generatie van CarPlay én naar CarPlay Ultra komt.

We moeten nog even wachten op iOS 26, want Apple brengt de update uit in september. Ontwikkelaars kunnen nu al aan de slag met de eerste testversies van iOS 26, de definitieve versie wordt halverwege september uitgerold. Die maand krijgt zowel de iPhone als CarPlay er veel nieuwe functies bij. Ben je benieuwd of jouw toestel straks kan bijwerken naar de nieuwste softwareversie? Lees dan hier welke iPhones ondersteuning hebben voor iOS 26!