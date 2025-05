Na veel getouwtrek het erop dat een populaire app nu écht terugkomt naar de App Store. Dit is er aan de hand!

Deze populaire app keert eindelijk terug naar de App Store

De app die we bedoelen is natuurlijk Fortnite. Apple en Epic liggen al jaren in de clinch over de game, maar nu lijkt er eindelijk een eind te komen aan deze langlopende discussie. De oprichter van Epic Games (Tim Sweeney) heeft op X gezegd dat ze Fortnite volgende week weer in de App Store willen zetten. Apple moet dit uiteraard nog wel goedkeuren.

Maar Sweeney heeft er vertrouwen in dat dit gaat gebeuren. Epic heeft namelijk een rechtszaak gewonnen waarin besloten werd dat Fortnite weer in de (Amerikaanse) App Store moet terugkeren.

Apple heeft Fortnite uit de App Store gegooid omdat je in de store van Fortnite aankopen kon doen. Apple staat dit niet toe en verplicht om apps om digitale aankopen via hun systeem te doen en vraagt daar dan zo’n 15 en 30 procent commissie voor. Toen Epic daar niet aan wilde meewerken werd Fortnite uit de App Store gehaald.

Na het winnen van de rechtszaak heeft Sweeney aangeboden om alle overige zaken te laten vallen als Apple Fortnite weer zonder problemen in de App Store zet. Als Fortnite inderdaad terugkeert, kun je nog steeds geen aankopen in de app doen en moet je de virtuele valuta via de Epic-website kopen. Apple krijgt dan geen commissie over de aankopen.

Het is nog niet zeker of Apple zich gaat neerleggen bij de uitspraak van de rechter om Fortnite weer in de Apple Store te zetten. Ze kunnen namelijk nog steeds in hoger beroep gaan en om uitstel vragen. Apple heeft dit bij andere zaken vaker gedaan en zal dat misschien ook deze keer gaan proberen.

In Europa was Fortnite natuurlijk nog wel te downloaden via Epic’s eigen App Store. Maar dat betekende wel dat je de App Store van Epic eerst moest downloaden naar je iPhone. Als Fortnite terugkeert naar de App Store, wordt het weer een stuk makkelijker om de app te downloaden.