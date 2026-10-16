iPhone 18 productie start binnenkort: dit is wanneer die in de winkels ligt

De productie van de iPhone 18 begint binnenkort! Zit jij te wachten op het goedkopere instapmodel? Dit is wanneer die waarschijnlijk in de winkels ligt!

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Productie van de iPhone 18

Apple is begonnen met de voorbereidingen voor de productie van de volgende iPhone! Vorige maand presenteerde het bedrijf de nieuwe iPhones van 2026, dat zijn de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en de iPhone Duo. Voor het eerst bracht Apple geen instapmodel uit, waardoor de iPhone 18 vooralsnog ontbreekt in de line-up. Apple is naar verluidt van plan om de iPhone 18 op een later moment alsnog uit te brengen, samen met de iPhone 18e en de iPhone Air 2.

Op de achtergrond is Apple al bezig met de voorbereidingen van de nieuwe iPhone 18. Volgens geruchten begint de productie van de iPhone 18 eind november. Nooit eerder begon de productie van het instapmodel zo laat in het jaar, maar het is in ieder geval duidelijk dat het instapmodel van de iPhone 18-serie wel nog verschijnt. Apple heeft hoge verwachtingen van de iPhone 18, want het bedrijf zet naar verluidt in op een hogere productie dan voorgaande jaren.

iPhone 18 release duurt nog even

Bij de iPhone 17 verhoogde Apple de productie kort na het begin van de voorverkoop, maar bij de iPhone 18 zet het bedrijf dus direct in op een hogere productie. We moeten nog wel even wachten op de definitieve release van de iPhone 18, want het instapmodel verschijnt pas in 2027. In november begint de productie, eind 2026 of begin 2027 gaat Apple de productie ophogen. Zo is het bedrijf klaar voor de wereldwijde release, die naar verluidt pas in het voorjaar van 2027 plaatsvindt.

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Volgens geruchten is Apple van plan om de iPhone 18 op hetzelfde moment als de iPhone 18e uit te brengen. Apple heeft nog geen precieze releasedatum bekendgemaakt, maar houdt ieder jaar wel ongeveer dezelfde planning aan bij het uitbrengen van nieuwe producten. De iPhone 16e verscheen op 19 februari 2025, de iPhone 17e volgde op 2 maart 2026. Het is daarom de verwachting dat de iPhone 18 pas eind februari of begin maart 2027 wordt aangekondigd, samen met de iPhone 18e.

Meer over de iPhone 18

We moeten dus nog even wachten op de iPhone 18, maar geruchten verklappen al veel nieuwe functies van de volgende iPhone. Het is de verwachting dat de iPhone 18 wordt voorzien van de A20-chip, Apple’s nieuwe C2-modem en een kleiner Dynamic Island. Hetzelfde Dynamic Island zien we nu al bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. Daarnaast brengt Apple de iPhone 18 waarschijnlijk uit in een reeks nieuwe kleuren.

Is jouw iPhone aan vervanging toe? En vind je de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max te duur? Dan hebben we slecht nieuws, want de reguliere iPhone 18 laat nog wel even op zich wachten. Dat maakt dit het perfecte moment om de iPhone 17 te kopen, die veel functies van eerdere Pro-modellen heeft overgenomen. Je haalt de iPhone 17 nu veel goedkoper in combinatie met een abonnement. Dit zijn de beste aanbiedingen van dit moment:

Ben je tevreden met je huidige mobiele abonnement? In dat geval kun je ook kiezen voor de iPhone 17 als los toestel. Je betaalt dan wel de hele toestelprijs in één keer, maar zit niet vast aan een meerjarig mobiel abonnement. Let wel op dat je combinatievoordelen en toestelkortingen mist, die je bij een abonnement wel krijgt. Vind je dat niet erg? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de iPhone 17 als los toestel: