Dankzij deze nieuwe functies wordt Netflix straks een stuk irritanter

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
9 juli 2026, 18:33
2 min leestijd
Dankzij deze nieuwe functies wordt Netflix straks een stuk irritanter

Netflix krijgt er binnenkort weer een nieuwe functie bij. Maar of je daar echt blij van wordt, is nog maar de vraag.

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Dankzij deze nieuwe functies wordt Netflix straks een stuk irritanter

Netflix was ooit lekker simpel. Je opende de app, koos een film of serie en ging kijken. Maar de laatste jaren wordt de streamingdienst steeds meer overladen met allerlei extra’s, waar je eigenlijk niet op zit te wachten.

Denk hierbij aan games, live-events en in sommige landen zelfs een abonnement met reclame. En nu komt er weer iets bij: korte video’s van andere bedrijven.

iphone netflix

Netflix is namelijk van plan om korte video’s tonen van bekende mediabedrijven. Dit zijn onder andere video’s over eten, reizen, mode, huizen, tuinieren, gezondheid en beroemdheden. Een soort YouTube dus, maar dan in Netflix.

De video’s variëren van lengte. Sommige zijn maar drie minuten kort, andere kunnen ongeveer twintig minuten duren. Leuk? Misschien, maar wij vinden het eigenlijk niet nodig.

Want eerlijk is eerlijk, je start Netflix niet om korte internetfilmpjes te kijken. Daar heb je onder andere al YouTube, TikTok en Instagram voor. Netflix is juist de plek waar je neerploft voor een goede serie, film of documentaire. Dan zit je niet te wachten op dit soort korte video’s.

Voorlopig nog niet in Nederland

Gelukkig hoef je je voorlopig je in Nederland en België nog geen zorgen te maken. De nieuwe video’s verschijnen eerst in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Australië en Nieuw-Zeeland. Dat gebeurt vanaf 3 augustus. Of en wanneer Nederland aan de beurt is, zegt Netflix nog niet.

netflix update

Toch voelt dit als een duidelijke richting. Netflix wil niet meer alleen een plek zijn voor films en series. Het bedrijf wil dat je langer blijft kijken, ook als je maar eventjes de tijd hebt. Maar wil je al deze toevoegingen ook?

Want hoe meer Netflix toevoegt, hoe minder overzichtelijk de app wordt. Straks wil je gewoon een goede film opzetten, maar moet je eerst langs kookvideo’s, celebrity-interviews en wooninspiratie-tips. Leuk voor wie daarop zit te wachten, maar voor veel kijkers is het vooral nog meer gedoe. Hopelijk blijft het nog even weg…

Genoeg van Netflix? Probeer een andere streamingsdienst

Heb je genoeg van Netflix? En ben je juist benieuwd naar andere streamingdiensten, waar exclusieve content op staat? Bekijk hier alle andere opties die je in 2026 hebt:

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