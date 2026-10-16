HomePod mini 2 kleuren: zo ziet het nieuwe design eruit

De HomePod mini 2 is er! En Apple heeft zijn kleine slimme speaker een nieuw jasje gegeven. Maar in welke kleuren is de HomePod mini 2 te koop?

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HomePod mini 2: deze kleuren kun je kiezen

De HomePod mini 2 is verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren. Je kunt kiezen uit wit, roze, groen, blauw en middernacht. Er zit dus altijd wel een kleur tussen die goed bij je interieur past.

Wil je een kleur die niet te veel opvalt? Dan zijn wit en middernacht goede opties. Mag het juist wat opvallender? Dan kun je kiezen voor roze, groen of blauw. De roze uitvoering heeft een lichte tint, terwijl groen en blauw juist wat donkerder zijn.

Zo ziet het design van de HomePod mini 2 eruit

De HomePod mini 2 heeft een compact en bolvormig ontwerp. De buitenkant is bedekt met een speciale, naadloze stof die geluid doorlaat. Hierdoor ziet de speaker er strak uit.

Bovenop zit een vlak aanraakgevoelig oppervlak dat in meerdere kleuren kan oplichten. Je kunt hiermee ook de muziek bedienen. Tik bijvoorbeeld één keer om een nummer te pauzeren of twee keer om naar het volgende liedje te gaan. Ook het volume pas je via de bovenkant aan.

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De HomePod mini 2 heeft ook een nieuwe functie gekregen genaamd Geluidsgloed (Sound Glow). Daarmee licht de bovenkant van de speaker op met de kleuren van je muziek.

Homepod mini 2 vs Homepod mini 2: de verschillen

De belangrijkste verschillen zijn de nieuwe S10-chip, de verbeterde geluidsverwerking en Geluidsgloed. Ook kan de HomePod mini 2 als standaardspeaker voor geschikte Macs worden gebruikt en met andere speakers een surroundsound-opstelling vormen bij de nieuwste Apple TV 4K.

Apple heeft ook ondersteuning voor Siri AI aangekondigd, maar die wordt via een toekomstige software-update beschikbaar. De eerste uitrol is volgens Apple Engelstalig en beperkt tot geselecteerde landen. Nederlandse ondersteuning is nog niet bevestigd.

HomePod mini 2 kopen

Je kunt hem binnenkort bij onderstaande shops bestellen. Vanaf 30 oktober worden de eerste exemplaren uitgeleverd en ligt hij ook in de winkels.