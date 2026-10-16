Apple’s eigen website verklapt per ongeluk nieuw product: dit toestel is gelekt

Apple heeft per ongeluk een aanwijzing over een nieuw product op zijn eigen website gezet. Maar welk nieuw product is dat precies?

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Apple verklapt komst van nieuw product

Apple houdt nieuwe producten meestal goed geheim, maar dit keer heeft het bedrijf zelf een opvallende aanwijzing achtergelaten. Op de Franse website van Apple, waar officiële productinformatie staat, is een nieuwe Smart Folio opgedoken. Dat is een beschermhoes die speciaal voor de iPad is gemaakt.

Deze hoes het modelnummer A3632. En dat is opvallend, want dit nummer hoort niet bij een bestaande of oudere iPad mini-hoes. Het lijkt er dus sterk op dat Apple alvast een accessoire voor de nieuwe iPad mini 2026 heeft toegevoegd.

De hoes staat bovendien tussen accessoires voor de iPhone 18 Pro, die in september aan de website zijn toegevoegd. De nieuwe vermelding lijkt dan ook vrij recent te zijn geplaatst.

Krijgt de iPad mini 2026 een nieuw ontwerp?

Deze beschermhoes vertel ook iets over het ontwerp van de nieuwe iPad mini. De iPad mini 6 en iPad mini 7 gebruiken namelijk allebei dezelfde Smart Folio. Apple heeft sinds 2021 geen compleet nieuwe hoes voor deze tablets uitgebracht.

Dat er nu toch een nieuwe hoes verschijnt, kan betekenen dat Apple het ontwerp van de iPad mini 8 gaat aanpassen. Mogelijk passen de huidige beschermhoezen daardoor niet meer op het nieuwe model.

Welke veranderingen Apple precies doorvoert, is nog niet duidelijk. Dankzij geruchten weten we toch al iets meer. Die zeggen namelijk dat de iPad mini 8 een oled-scherm krijgt. Daarmee zou het scherm onder andere diepere zwarttinten kunnen weergeven. Ook zou de nieuwe tablet beter bestand zijn tegen water.

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Wanneer verschijnt de nieuwe iPad mini?

Lang hoeven we mogelijk niet meer te wachten. Geruchten wijzen op een aankondiging op 27 of 28 oktober 2026. Apple zou de nieuwe iPad mini dan samen met een MacBook Pro met oled-scherm presenteren. Nog eventjes geduld dus.

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