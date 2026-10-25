iPhone 18 krijgt twee nieuwe functies (die nu nog exclusief voor de Pro zijn)

Apple werkt aan de iPhone 18 en brengt naar verluidt twee exclusieve Pro-functies naar het basismodel. Deze verbeteringen kun je verwachten!

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iPhone 18 functies

De nieuwe iPhones van 2026 liggen in de winkels, maar één iPhone ontbreekt nog. Apple heeft de iPhone 18 dit jaar niet uitgebracht, terwijl de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max al verkrijgbaar zijn. Dat betekent niet dat de iPhone 18 helemaal van de baan is, Apple brengt het instapmodel volgend jaar alsnog uit. Inmiddels is het bedrijf druk bezig met het ontwikkelen van de iPhone 18, die volgens geruchten twee exclusieve Pro-functies krijgt. Deze verbeteringen kun je verwachten!

1. Meer werkgeheugen

Het is de verwachting dat de iPhone 18 wordt voorzien van een nieuwe processor. De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max draaien op de A20 Pro-chip, dus de iPhone 18 maakt waarschijnlijk de overstap naar de A20-chip. De A20-chip wordt gemaakt volgens het 2 nanometer-proces. Dat betekent dat de chip veel energiezuiniger en krachtiger is, maar dat is niet de enige verbetering bij de processor van de iPhone 18.

Volgens geruchten krijgt de A20-chip 12 GB aan werkgeheugen. Dat is een grote verbetering in vergelijking met de iPhone 17, die het nog moet doen met 8 GB aan werkgeheugen. De iPhone 17 Pro (Max) en iPhone 18 Pro (Max) hebben al 12 GB aan werkgeheugen, maar die Pro-functie komt naar verluidt nu ook naar de iPhone 18. Je hebt straks dus geen Pro-model meer nodig voor 12 GB werkgeheugen. Deze verbetering merk je vooral bij het uitvoeren van meerdere taken tegelijk op de iPhone.

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2. Kleiner Dynamic Island

Apple heeft dit jaar het Dynamic Island voor het eerst aangepast. De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max hebben een kleiner Dynamic Island, waarin ruimte is voor meer Live activiteiten. Het zijn de eerste iPhones met dit kleinere Dynamic Island, maar daar komt volgend jaar verandering in. Apple is naar verluidt van plan om het kleinere Dynamic Island ook naar het reguliere model van de iPhone 18-serie te brengen.

De nieuwe versie van het Dynamic Island is volgens Apple tot 35 procent smaller bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. Bij de iPhone 18 zien we naar verluidt hetzelfde Dynamic Island, waardoor je meer ruimte overhoudt op het scherm zelf. Dat het Dynamic Island smaller is merk je overigens niet aan de functies, want er is voortaan ruimte voor drie Live activiteiten op hetzelfde moment. Bij de iPhone 17 en eerder zijn dat nog twee Live activiteiten. Zo is het nieuwe Dynamic Island smaller, terwijl je wél meer informatie kunt zien.

Release van de iPhone 18

Voor geavanceerde functies als 12 GB aan werkgeheugen en het vernieuwde Dynamic Island heb je straks dus geen Pro-model meer nodig. Zit jij te wachten op de iPhone 18? Dan hebben we slecht nieuws, want de iPhone 18 verschijnt voorlopig niet. Volgens geruchten verschijnt de iPhone 18 pas in het voorjaar van 2027. Op hetzelfde moment staan de iPhone 18e en de tweede generatie van de iPhone Air op de planning.

De iPhone 16e en iPhone 17e verschenen eind februari of begin maart. Apple brengt de iPhone 18e en de iPhone 18 waarschijnlijk rond dezelfde tijd uit, dus je moet nog wel even geduld hebben. De iPhone 18 staat vermoedelijk eind februari 2027 op de planning. Wil je niet zo lang wachten en ben je nu op zoek naar een nieuwe iPhone? Kies dan voor de iPhone 17 in combinatie met een abonnement, zodat je direct hoge korting krijgt op je toestel. Dit zijn de beste opties:

Ben je juist tevreden met je huidige abonnement? Kies dan voor de iPhone 17 als los toestel, zodat je niet vastzit aan een nieuw meerjarig mobiel abonnement. Je moet dan wel de volledige toestelprijs betalen, maar kunt alsnog hoge korting krijgen. Vaak krijg je nog honderden euro’s terug voor jouw oude toestel, mits je besluit je oude iPhone in te leveren. Bij deze winkels krijg je de iPhone 17 nu extra voordelig: