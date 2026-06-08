Deze iPhones hebben (géén) ondersteuning voor iOS 27

Maurice Snijders
Maurice Snijders
8 juni 2026, 19:19
2 min leestijd
Deze iPhones hebben (géén) ondersteuning voor iOS 27

Apple heeft iOS 27 gepresenteerd – benieuwd of jouw iPhone ondersteuning heeft voor het nieuwe besturingssysteem? Deze iPhones zijn geschikt.

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Deze iPhones hebben (géén) ondersteuning voor iOS 27

De WWDC 2026 is begonnen! Dat betekent dat Apple de belangrijkste software-updates van het jaar presenteert. In 2025 verscheen iOS 26, dat voor het eerst verwijst naar het bijbehorende jaartal. Deze keer is het dus iOS 27 dat naar je iPhone komt – mits die nog wordt ondersteund. In dit artikel lees je welke iPhones er dit jaar helaas allemaal afvallen.

ondersteuning 27

Vijf jaar

Gemiddeld ondersteunt Apple vijf jaar lang iPhones met nieuwe iOS-versies. Maar er zijn ook uitzonderingen: voor de iPhone 6S was dat zes jaar, net als voor de iPhone XS (en iPhone XR), totdat Apple in september 2025 de ondersteuning van iOS 26 stopzette. Dit zijn de iPhones die ondersteuning hebben voor iOS 27:

Dit zijn alle iPhones die later dit jaar kunnen bijwerken naar iOS 27 en dat betekent dat er vergeleken met iOS 26 geen iPhones zijn afgevallen. Let wel op, want dat betekent niet dat deze iPhones automatisch alle nieuwe functies krijgen. Apple Intelligence is niet op alle toestellen beschikbaar en dat geldt dus ook voor de nieuwe AI-functies van iOS 27. Wil je weten of jouw iPhone ondersteuning heeft voor Apple Intelligence? Bekijk hier welke iPhones werken met deze techniek.

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