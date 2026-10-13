Apple deelt vandaag groot nieuws: zo laat komen alle nieuwe producten

Apple komt met groot nieuws! Vandaag organiseert het bedrijf een speciaal evenement. Maar hoe laat begint het? En wat gaat Apple aankondigen? We zetten het voor je op een rij!

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dagen uren minuten seconden Welcome Home-event

Apple-event vandaag: hoe laat begint het?

Het is bijna zover! Apple organiseert vandaag (dinsdag 13 oktober) een speciaal evenement in New York. Het bedrijf heeft inmiddels bevestigd hoe laat de bijeenkomst begint. En dat is een stuk vroeger dan je misschien gewend bent!

Het Apple-event begint vandaag om 15.00 uur Nederlandse tijd. Normaal gesproken starten grote Apple-presentaties pas om 19.00 uur, maar deze keer hoef je dus niet tot de avond te wachten. Zet drie uur vanmiddag daarom alvast in je agenda!

Er is wel iets anders dan normaal. Apple organiseert dit keer geen traditionele presentatie waarbij alle nieuwe producten op het podium worden onthuld. In plaats daarvan zijn journalisten uitgenodigd om de nieuwste apparaten zelf te bekijken en uit te proberen.

Of je het evenement thuis via een livestream kunt volgen? Waarschijnlijk niet. We denken zelf dat Apple met een aantal persberichten de nieuwtjes naar buiten stuurt.

Welke nieuwe Apple-producten komen vandaag?

Het evenement heeft de naam ‘Welcome home’ gekregen. Daarmee lijkt Apple alvast een hint te geven over de nieuwe producten. De verwachting is namelijk dat het bedrijf vooral nieuwe apparaten voor je slimme huis gaat presenteren.

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Zo wordt de HomeView verwacht, een compleet nieuw apparaat dat een slimme speaker combineert met een scherm. Daarmee kun je bijvoorbeeld je slimme verlichting bedienen en Siri gebruiken. Je gebruikt het dan als een soort hub voor je slimme woning.

Daarnaast gaan er geruchten over een vernieuwde Apple TV 4K en een nieuwe HomePod mini. Beide apparaten krijgen naar verwachting een snellere chip. Mogelijk laat Apple ook wat nieuwe slimme accessoires zien, zoals videodeurbel en een slim deurslot.

Wil je geen enkele aankondiging missen? Houd dan vandaag vanaf 15.00 uur Nederlandse tijd iPhoned goed in de gaten. Schrijf je dan ook meteen in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!