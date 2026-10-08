Apple TV 4K 2026 komt er eindelijk aan: op deze datum is de officiële release

Na vier jaar wachten is het bijna zover, want Apple komt met een nieuwe Apple TV 4K! Inmiddels weten we ook wanneer Apple hem waarschijnlijk gaat onthullen!

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Apple TV 4K 2026 release is bekend

Goed nieuws als je al een tijdje wacht op een nieuwe Apple TV 4K, want de datum van de release is bekend! Volgens de laatste geruchten presenteert Apple op dinsdag 13 oktober 2026 de vierde generatie van zijn populaire mediakastje. Daarmee krijgt de Apple TV uit 2022 nu eindelijk een opvolger.

Apple heeft de datum zelf nog niet bevestigd, maar volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman staat er een speciaal evenement op de planning. Tijdens dat evenement worden ook een nieuwe HomePod mini en de compleet nieuwe HomePad verwacht.

Wanneer de Apple TV 4K 2026 daarna in de winkels ligt, blijft nog even gissen. Mogelijk begint de voorverkoop op 16 oktober.

Dit is er nieuw bij de Apple TV 4K

Aan de buitenkant verandert er waarschijnlijk weinig. De nieuwe Apple TV 4K lijkt behoorlijk veel op het huidige model. De grootste verbeteringen zitten aan de binnenkant.

Nieuwe chip

Zo krijgt het kastje naar verwachting een veel snellere chip. Dat wordt mogelijk een A17 Pro of zelfs een nieuwere processor. Ook gaat het werkgeheugen waarschijnlijk van 4 GB naar 8 GB.

Betere Siri

Dat er meer werkgeheugen komt is vooral handig voor de vernieuwde Siri en Apple Intelligence. Daarmee moet de Apple TV slimmer worden en meer ingewikkelde opdrachten kunnen uitvoeren. Het is nog wel even afwachten of we hier ook de nieuwe Siri meteen krijgen.

De vernieuwde Siri AI op de iPhone werkt hier namelijk niet (wegens regelgeving rondom de Digital Markets Act). De klassieke Siri en de gewone Apple Intelligence-functies (in het Nederlands) werken wel. Siri AI werkt in Nederland overigens wel op de Mac, maar alleen als de taal van het apparaat is ingesteld op Engels.

Het zou dus kunnen dat de nieuwe Siri ook op de nieuwe Apple TV 4K werkt, als je die instelt op de Engelse taal. Maar dat is dus nog niet helemaal zeker.

Realistischere games draaien nu op Apple TV

Ook voor gamers is er goed nieuws. Dankzij de krachtigere chip kun je straks nieuwere games op de Apple TV 4K spelen.

Snellere wifi

Verder krijgt de Apple TV 4K 2026 mogelijk ondersteuning voor wifi 7 en Bluetooth 6. Dat moet zorgen voor betere en snellere draadloze verbindingen. Hoeveel je daarvan merkt, hangt wel af van je eigen apparatuur.

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Nieuwe Siri Remote

Tot slot werkt Apple volgens geruchten aan een vernieuwde Siri Remote. Wat er precies aan de afstandsbediening verandert, blijft nog even gissen. Misschien dat er een specifieke Siri-knop gaat komen.

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